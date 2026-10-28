El sueldo no alcanza: más de la mitad de los trabajadores de bajos ingresos se queda sin plata antes del día 10

La dificultad para llegar a fin de mes se profundiza entre los trabajadores argentinos. Un relevamiento del Banco Provincia, realizado sobre más de 320.000 cuentas sueldo del sector privado, reveló que el 56% de los empleados de menores ingresos se queda sin dinero proveniente de su salario antes del día 10 de cada mes.

El estudio, que incorpora datos de julio de 2026, expone un escenario de creciente presión sobre los ingresos familiares. Entre los trabajadores con salarios más bajos, la mitad agota el dinero de sus haberes hacia el séptimo día del mes.

La situación también afecta al conjunto de los asalariados analizados. Según el informe, el 36% ya no cuenta con saldo proveniente de su sueldo al día 10, mientras que esa proporción asciende al 57% cuando llega el día 20.

Además, a los cinco días de cobrar, los trabajadores ya habían utilizado, en conjunto, la mitad de sus ingresos, en un contexto en el que los gastos fijos y las obligaciones mensuales absorben buena parte del presupuesto familiar.

Los salarios duran cada vez menos

La comparación histórica muestra un deterioro en la disponibilidad del ingreso. Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, la proporción de trabajadores que agotó el dinero de su salario antes del día 10 pasó del 17,9% al 23,2%.

En ese mismo período, la fecha en la que la mitad de los empleados se quedó sin saldo salarial se adelantó del día 24 al 22.

Las diferencias son más marcadas según el nivel de remuneración. Entre quienes perciben ingresos medios bajos, el 40% se queda sin saldo antes del décimo día. En cambio, entre los asalariados de ingresos altos, el porcentaje se reduce al 21%.

El relevamiento también detectó que, entre quienes perciben ingresos equivalentes a $1,2 millones mensuales, la proporción de trabajadores que agota sus haberes antes del día 10 aumentó 5,9 puntos porcentuales entre 2023 y 2025. Para los salarios equivalentes a $4 millones, el incremento fue de 1,5 puntos.

Los datos reavivan la polémica por los dichos de Javier Milei

Los resultados se conocen después de que el presidente Javier Milei cuestionara públicamente las afirmaciones sobre las dificultades económicas de las familias para llegar a fin de mes.

Durante una exposición en Neuquén, el mandatario puso en duda que los argentinos se quedaran sin dinero antes de finalizar el mes y planteó cómo podían afrontar los días restantes sin recursos.

El nuevo informe vuelve a colocar la discusión sobre el poder adquisitivo en el centro del debate económico, al mostrar que una proporción significativa de trabajadores registrados agota rápidamente el dinero de sus salarios.

A esto se suma que, según los datos citados en el relevamiento, el salario real registró una caída del 4,3% entre julio de 2025 y julio de 2026.

Menos dinero disponible y caída del consumo

Uno de los aspectos centrales del estudio es que el sueldo se agota más rápido, pero eso no significa que los trabajadores estén consumiendo más.

De hecho, el consumo real registrado mediante tarjetas y Cuenta DNI cayó un 8,6% interanual y acumula una contracción del 20% respecto de 2023.

El presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, advirtió que la pérdida de capacidad de compra de las familias también repercute sobre la actividad económica.

Los resultados reflejan una situación en la que los gastos cotidianos, las obligaciones financieras y los servicios absorben una parte importante de los ingresos, reduciendo el margen disponible para otros consumos.

Cabe aclarar que el estudio analiza cuentas sueldo de una entidad bancaria específica y que quedarse sin saldo salarial no necesariamente implica carecer de otros recursos, ya que el dinero puede haberse utilizado en pagos, extracciones o transferencias.

Sin embargo, los datos evidencian una tendencia: los ingresos de una parte importante de los trabajadores se agotan cada vez más temprano, especialmente entre quienes menos ganan.