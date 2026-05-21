El sueldo no alcanza: 7 de cada 10 trabajadores argentinos gastan todo en menos de dos semanas

Un informe privado encendió una nueva señal de alarma sobre la situación económica de los trabajadores argentinos: el 73% asegura que su salario se termina antes de los 14 días del mes, mientras que el 87% considera insuficientes sus ingresos para cubrir las necesidades básicas.

El relevamiento fue realizado por la plataforma de empleo Bumeran y expone el deterioro del poder adquisitivo pese a la desaceleración de la inflación. Según el estudio, una gran parte de los empleados utiliza prácticamente todo su sueldo apenas cobra para pagar deudas, alquileres y gastos corrientes.

Dentro de ese universo, el 28% reconoció que consume el salario de inmediato para cancelar cuentas pendientes, mientras que otro 21% logra estirarlo solo hasta la segunda semana del mes. Además, un 15% indicó que el dinero le dura menos de una semana y apenas un 9% afirmó llegar a fin de mes con su ingreso actual.

Endeudamiento y falta de ahorro

El informe también reflejó un fuerte crecimiento del endeudamiento. El 77% de los trabajadores argentinos aseguró tener deudas, una cifra que aumentó cinco puntos porcentuales respecto de 2025. En paralelo, nueve de cada diez empleados admitieron que no pueden ahorrar dinero a fin de mes.

Entre los principales gastos que presionan sobre los ingresos aparece el alquiler, señalado por el 44% de los encuestados como el principal problema económico mensual. Luego se ubicaron los alimentos y el pago de deudas.

El estudio además posicionó a la Argentina entre los países de América Latina con peor percepción salarial: solo Panamá y Ecuador registraron niveles superiores de trabajadores que consideran insuficiente su sueldo.

El desafío de recuperar el salario

Desde Bumeran advirtieron que la baja de la inflación no necesariamente se traduce en una recuperación inmediata del salario real. En ese contexto, gran parte de los trabajadores aseguró que, ante un eventual aumento salarial, priorizaría cancelar deudas antes que ahorrar o invertir.