El SMN confirmó si habrá o no nieve en el Valle de Uco este fin de semana

El primer fin de semana con características plenamente invernales podría adelantarse en Mendoza. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el sábado llegará con inestabilidad en gran parte de la provincia, especialmente en Tunuyán, Potrerillos y zonas de montaña (donde no se descartan nevadas durante la madrugada y la mañana). La temperatura mínima podría ubicarse cerca de 1°C y la máxima apenas alcanzaría los 8°C.

Antes del cambio de tiempo, jueves y viernes se mantendrán relativamente estables, con cielo parcialmente nublado y máximas que rondarán entre los 17°C y 20°C. Sin embargo, el ingreso de aire frío comenzará a sentirse desde las primeras horas del sábado, cuando se esperan lluvias aisladas y precipitaciones níveas en distintos sectores cordilleranos.

La posibilidad de nieve genera expectativa en Potrerillos (uno de los destinos turísticos más elegidos por mendocinos y visitantes durante los fines de semana), ya que podrían registrarse las primeras postales blancas visibles del año cerca del Gran Mendoza. Además, las condiciones meteorológicas podrían impactar en rutas turísticas y caminos de montaña del Valle de Uco.

El domingo será aún más frío en Tunuyán, con una mínima estimada en -4°C y una máxima de apenas 6°C. Las heladas marcarán el inicio de la próxima semana, con temperaturas bajo cero que podrían extenderse hasta el martes en distintas zonas del Valle de Uco.

En el Gran Mendoza también se esperan cambios importantes. El sábado podrían registrarse lluvias desde la madrugada y durante buena parte de la mañana, mientras que la máxima descendería hasta los 12°C. Aunque el tiempo mejoraría parcialmente desde el domingo, el frío persistirá durante varios días con mañanas heladas y cielo parcialmente nublado.