El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Mendoza, Roberto Macho, manifestó su rechazo al proyecto de reforma laboral destinado al personal de Salud durante una exposición ante el Senado provincial. La presentación tuvo lugar en un plenario conjunto de las comisiones de Salud, Legislación y Asuntos Constitucionales, y Hacienda y Presupuesto.

Durante su intervención, el dirigente sindical defendió la continuidad del Régimen 15 y del Convenio Colectivo de Trabajo establecido por la Ley 9.068. En ese marco, cuestionó la posibilidad de implementar un nuevo esquema de contratación y sostuvo que la propuesta podría afectar las condiciones laborales y los derechos adquiridos por los trabajadores de hospitales y centros de salud.

Luego de la reunión, ATE Mendoza difundió un comunicado en el que expresó su oposición a la iniciativa del Ejecutivo provincial. Entre sus principales cuestionamientos, Macho señaló que el proyecto podría modificar la composición de los ingresos del personal sanitario y afectar sus futuras jubilaciones. Según afirmó, la propuesta contempla trasladar más del 60% del salario registrado a conceptos no remunerativos, lo que, de acuerdo con su planteo, tendría consecuencias sobre los haberes previsionales. También sostuvo que los cambios representarían un retroceso para el sistema de salud pública provincial.

Por último, el sindicato ratificó que mantendrá su postura de rechazo y enumeró entre sus principales objeciones los pagos no remunerativos, las modificaciones salariales y la eventual precarización de las condiciones de trabajo. ATE aseguró que continuará con sus acciones gremiales en defensa del salario y los derechos laborales del personal de Salud. “El Gobierno debe entender que los trabajadores de la salud no son la variable de ajuste”, expresó Macho en el comunicado.