El sindicato de prensa de Mendoza debatirá sobre “el odio al periodismo y la libertad de expresión”

El Sindicato de Prensa de Mendoza y el Círculo de Periodistas de Mendoza realizarán una charla titulada “¿No odiamos lo suficiente a los periodistas?”, con el objetivo de debatir sobre la libertad de expresión, los derechos de los trabajadores de prensa y las herramientas legales disponibles para ejercer la profesión.

La convocatoria se produce en un contexto de cuestionamientos al discurso público contra el periodismo, luego de que el presidente Javier Milei afirmara, durante un acto en la Fundación Faro, que “los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”, en referencia a periodistas que cubrieron la causa $LIBRA. Las declaraciones generaron el repudio del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que advirtió sobre los riesgos de estigmatizar a quienes cumplen tareas informativas.

La actividad será gratuita y estará abierta a periodistas, trabajadores de prensa, estudiantes y público en general, independientemente de su afiliación a las organizaciones convocantes. La propuesta busca generar un espacio de reflexión sobre los límites de la crítica al trabajo periodístico y las consecuencias de los discursos que descalifican o amenazan a quienes informan.

Desde esta perspectiva, el debate apunta a distinguir los cuestionamientos legítimos a la labor de los medios de las expresiones que pueden poner en riesgo el ejercicio de la profesión. La libertad de prensa constituye una garantía para toda la sociedad, ya que permite el acceso a información y la formación de opiniones propias.