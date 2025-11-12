Search
CIUDAD DE MENDOZA

El Silent Book Club Mendoza llega a la biblioteca del MMAMM y a la plaza Independencia

Una experiencia de lectura colectiva al aire libre y gratuita invita a lectores de todas las edades a disfrutar de un encuentro silencioso.

La comunidad de lectores Silent Book Club Mendoza, que reúne a personas en distintos espacios de la ciudad desde hace algo más de un año, organiza para este sábado 15 de noviembre una edición especial al aire libre.

El encuentro se desarrollará de 17:00 a 19:30 h en la Plaza Independencia, junto al cartel “Yo amo Mendoza”, ubicado en la parte superior de la fuente de aguas danzantes. También habrá una edición paralela en la biblioteca Ricardo Tudela del Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza, situada en el subsuelo del Espacio Cultural Plaza Independencia.

La actividad, organizada por el club de lectura junto con la Subsecretaría de Cultura, Eventos Especiales y Protocolo de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, es gratuita pero requiere inscripción previa debido a los cupos limitados ([email protected])

Durante aproximadamente dos horas, los participantes recorrerán la plaza mediante una dinámica lúdica que combina lectura con exploración urbana, para luego dedicar una hora a la lectura silenciosa, la característica distintiva del club: cada lector elige su propio libro y lee en compañía, pero en silencio.

El movimiento al que pertenece este club tiene alcance internacional y está presente en más de 55 países con unas 2.000 sedes, promoviendo la lectura como una práctica libre, sin presiones ni reglas fijas.

