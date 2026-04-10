“El sicario”: conocé al adolescente de 17 años detenido por dispararle cuatro veces a una nena en Godoy Cruz

Un adolescente de 17 años fue detenido este jueves como presunto autor material del ataque a tiros que dejó gravemente herida a una niña en Godoy Cruz, en un caso que los investigadores ya encuadran como parte de una venganza vinculada al narcotráfico. El operativo incluyó 30 allanamientos simultáneos en distintos puntos del Gran Mendoza (Godoy Cruz, Maipú y Guaymallén) y permitió su captura mientras dormía en su vivienda.

La investigación, liderada por la fiscal de Homicidios María Florencia Díaz Peralta, sostiene que el menor habría actuado como “sicario” dentro de una estructura criminal más amplia (ligada a conflictos narco). En los procedimientos, además, se secuestraron armas de fuego y estupefacientes, elementos clave para avanzar en la causa.

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Según la hipótesis principal, el ataque no fue aislado sino parte de una escalada de violencia que tendría su origen en una disputa con Pedro Morales Anisco, conocido como “Piter”, quien permanece detenido en el penal de Complejo Penitenciario Almafuerte (bajo régimen de Muy Alto Perfil). Los pesquisas creen que desde allí se habrían ordenado los ataques, con el objetivo de presionar a un hombre vinculado a una causa por drogas.

La secuencia delictiva incluyó amenazas previas, tiroteos contra viviendas y finalmente el ataque directo a la menor, ocurrido el 21 de marzo cuando un hombre armado disparó al abrirle la puerta. La niña recibió múltiples impactos y debió ser internada de urgencia en el Hospital Notti (donde evolucionó favorablemente y ya fue dada de alta).

Un dato clave fue el peritaje balístico, que confirmó que los distintos ataques fueron realizados con la misma arma calibre 9 milímetros (lo que unificó la investigación). El menor quedó imputado por tentativa de homicidio agravado, mientras la causa continúa abierta para identificar al resto de la organización y reconstruir la cadena de mando detrás de los hechos.