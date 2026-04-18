El Servicio Meteorológico Nacional anunció un paro que afectará a varias actividades: los detalles

En las últimas horas se confirmó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) interrumpirá el próximo viernes 24 de abril la difusión de pronósticos, alertas y datos oficiales en todo el país. Esto se produce en el marco de un paro convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el cual es una respuesta a los 140 despidos en el organismo.

De este modo, con el “apagón” del SMN, serán varios los sectores que se verán afectados. En este marco, según advirtieron, uno de los principales impactos se registrará en la actividad aerocomercial, donde la falta de información en tiempo real -como visibilidad, viento o tormentas- puede derivar en demoras, reprogramaciones o cancelaciones de vuelos.

En paralelo, la interrupción de los servicios del organismo también afectará a al sector agropecuario, en donde la ausencia de pronósticos complicará decisiones vinculadas a la siembra, cosecha y manejo de cultivos. También sufrirá la navegación fluvial y marítima, que quedará sin alertas sobre condiciones adversas.

La falta de datos también podría impactar en el turismo, la organización de eventos y la gestión de emergencias. Sin el sistema de alerta temprana, organismos de protección civil contarán con menos herramientas para anticiparse a fenómenos como lluvias intensas, granizo o vientos fuertes.

Desde ATE señalaron que la medida de fuerza busca visibilizar el impacto que tiene el ajuste que está llevando a cabo el Gobierno nacional, el cual incluye posibles cierres de estaciones meteorológicas y reducción de personal en áreas críticas.

En referencia esto, el Ejecutivo nacional asegura que se trata de un proceso de reestructuración orientado a modernizar el organismo y reducir costos. De acuerdo a lo que argumenta el Gobierno, los movimientos permitirán generar un ahorro estimado superior a los $3.500 millones anuales.