El sentido mensaje de Rodrigo de Paul para Omar Souto

El fútbol argentino está de luto: Omar Souto, el histórico Gerente de Selecciones Nacionales de la Asociación del Fútbol Argentino, falleció a los 73 años. Hombre entrañable y querido dentro de la atmósfera albiceleste tanto por los dirigentes como por los futbolistas.

Su rol fue determinante en la logística y la organización en las últimas tres décadas. Especialmente por su gestión para que Lionel Messi jugara para la Argentina.

Fue la AFA la que confirmó a través de Twitter la dura noticia que impactó en Viamonte y en Ezeiza. “Con enorme pesar y tristeza, la Asociación del Fútbol Argentino informa el fallecimiento de Omar Souto, histórico Gerente de Selecciones Nacionales de Argentina. Simplemente gracias, Omar”.

#ProfundoDolor Con enorme pesar y tristeza, la Asociación del Fútbol Argentino informa el fallecimiento de Omar Souto, histórico Gerente de Selecciones Nacionales de @Argentina.



Simplemente gracias, Omar. Gracias por tu solidaridad, tu compromiso inigualable con la albiceleste… pic.twitter.com/4TE4buUx9R — AFA (@afa) November 23, 2025

Souto se sumó a la estructura del ente rector del fútbol argentino de la mano de Julio Grondona y su trabajo continuó a lo largo de los procesos intermedios: la presidencia de Luis Segura, la Comisión Normalizadora de Armando Pérez y la actual gestión de Claudio Tapia. Él siempre se abocó a que la Selección fuera de excelencia. Que no faltara nada.

Uno de sus secretos era conocer a cada uno de los chicos que pasaban por el predio. Tanto que desde muy jóvenes conocen a quienes integran el cuerpo técnico de la Mayor: Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Walter Samuel.

Rodrigo De Paul despidió a Omar Souto con cariño

Uno de los jugadores del seleccionado actual que no dejó pasar la oportunidad de despedir en redes sociales a Souto, fue Rodrigo de Paul.

El “Motorcito” le dedicó dos historias en su instagram, acompañadas de una sentida despedida: “Viejito hoy nos toca despedirte, pero tu legafo queda para siempre!. Vamos a extrañar tus anécdotas, tus abrazos cada vez que nso tocabas y tantas cosas más”, escribió.