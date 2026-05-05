El Senado se repartió los cargos: quiénes suceden a Hebe Casado

El Senado definió sus autoridades de cara al nuevo período legislativo, que comenzó el 1 de mayo. Durante la reunión, el cuerpo ratificó la continuidad de sus principales cargos y avanzó en la organización institucional para el desarrollo de las actividades parlamentarias.

El encuentro fue presidido por la vicegobernadora Hebe Casado, quien encabezó la sesión tras la apertura de las sesiones ordinarias realizada días atrás por el gobernador Alfredo Cornejo.

En ese contexto, se recordó que el Senado ya había resuelto la continuidad del senador Martín Kerchner como presidente provisional. Asimismo, durante la jornada se completó la nómina de autoridades con la designación de Mauricio Sat como vicepresidente, Macarena D’Ambrogio como vicepresidenta primera, Flavia Manoni como vicepresidenta segunda y Omar Parisi como vicepresidente tercero. Además, se acordó que Dugar Chappel preste juramento como vicepresidente cuarto.

La propuesta de nombrar a las actuales autoridades fue comunicada por la senadora Natacha Eisenchlas y contó con el respaldo del bloque Justicialista, así como el acompañamiento de legisladores de otros espacios políticos.

Como parte de la organización del nuevo período, se estableció que las sesiones del Senado se realizarán los días martes a partir de las 10, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 84 de la Constitución Provincial.

En la misma sesión, y conforme al artículo 164 de la Constitución, se designaron los integrantes del Jury de Enjuiciamiento. Como miembros titulares fueron designados Martín Kerchner, Leonardo Yapur, Natacha Eisenchlas, David Sáez, Néstor Majul, Mauricio Sat y Carolina Loparco. En tanto, como suplentes fueron nombrados María Beatriz Galiñares, Evelin Pérez, Gustavo Soto, Patricia Sánchez, Yamel Ases, Ariel Pringles y Lucas Fosco.

Por otra parte, y en cumplimiento del artículo 14 del Reglamento Interno, se conformó la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, una de las más relevantes dentro del funcionamiento parlamentario. La misma estará integrada por Walther Marcolini, Martín Kerchner, Natacha Eisenchlas, David Sáez, Leonardo Yapur, Gustavo Soto, María Beatriz Galiñares, Armando Magistretti, Adriana Cano, Pedro Serra, Carolina Loparco, Lucas Fosco y Ariel Pringles.

Finalmente, se indicó que la conformación del resto de las comisiones será definida en las próximas sesiones, de acuerdo con lo establecido en el reglamento interno del cuerpo.