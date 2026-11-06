El Senado rechazó el pedido de Santiago Peña y el juicio político avanza sin su defensa presencial

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, no se presentó este viernes ante el Senado para ejercer personalmente su defensa en el juicio político que enfrenta en medio de la crisis financiera de Ueno Bank. En su lugar, acudieron sus abogados, Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, quienes cuestionaron los elementos incluidos en la acusación. Durante su intervención, Preda sostuvo que presentar recortes periodísticos no equivale a aportar pruebas suficientes para destituir a un mandatario.

La ausencia de Peña se produjo después de que el mandatario solicitara formalmente una prórroga de 72 horas para preparar su descargo. En una nota dirigida al titular del Congreso, Basilio Núñez, argumentó que había recibido la notificación de las acusaciones a las 22.15 del jueves y que debía presentarse a las 10 del viernes. Según sostuvo, el plazo era insuficiente para analizar un expediente de 15 páginas acompañado por anexos que reúnen alrededor de 300 fojas. “En 12 horas no se puede analizar una acusación de 300 fojas”, expresó al fundamentar su pedido. Sin embargo, el Senado rechazó la solicitud y decidió continuar con el procedimiento.

El juicio político se originó en medio de la crisis financiera de Ueno Bank, una de las principales entidades digitales de Paraguay, cuya situación generó preocupación entre usuarios y ahorristas. El caso también derivó en cuestionamientos políticos por los presuntos vínculos del presidente con el grupo empresarial propietario de la entidad. En este contexto, Peña anunció el jueves su renuncia a la Presidencia, aunque el Congreso no pudo tratarla por falta de quórum y el mandatario continúa formalmente en funciones.

La crisis institucional se profundizó luego de que la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad impulsar el juicio político contra Peña, cuyo futuro quedó ahora en manos del Senado. Mientras el proceso avanza, manifestantes se concentraron frente al Congreso en Asunción, en medio de la incertidumbre política y los reclamos de los ahorristas afectados por la situación bancaria. La votación estaba prevista para las 18.