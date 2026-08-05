El Senado postergó el debate sobre la Ley de Tierras para buscar nuevos acuerdos

El bloque conformado por 44 senadores de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y otras fuerzas provinciales decidió por unanimidad postergar el tratamiento del Capítulo III de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, referido al régimen de tierras rurales. La definición fue adoptada durante una reunión realizada este miércoles, con el objetivo de ampliar los acuerdos políticos antes de avanzar con uno de los puntos más debatidos de la iniciativa.

Desde el espacio aclararon que la postergación no implica retirar el capítulo del proyecto, sino continuar trabajando sobre su redacción para incorporar aportes y alcanzar un mayor consenso entre las bancadas. La discusión sobre las tierras rurales se convirtió en el aspecto más controvertido de la iniciativa, ya que el texto original proponía modificar el régimen vigente sobre la propiedad de tierras en manos extranjeras, una propuesta que generó diferencias incluso entre aliados del oficialismo.

Así está el poroteo del capítulo de la Ley de Tierras a 48 horas de la sesión del Senado 👇 pic.twitter.com/Vigs5euYRT — Matias Mowszet (@MatiMow) August 4, 2026

Mientras tanto, el Senado avanzará este jueves con el tratamiento del resto de la ley. El proyecto incluye reformas al régimen de expropiaciones, cambios en los procedimientos de desalojos, una actualización de la Ley de Manejo del Fuego y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble, capítulos que, según el bloque de los 44, cuentan con un amplio nivel de respaldo político.

Desde la bancada destacaron que la decisión refleja una estrategia basada en el diálogo y la construcción de consensos. El objetivo es lograr una redacción definitiva para el capítulo de tierras que reúna el mayor acompañamiento posible, en el marco de una agenda legislativa que el oficialismo considera prioritaria para fortalecer la seguridad jurídica y avanzar con reformas estructurales respetando el carácter federal del debate parlamentario.