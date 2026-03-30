El Senado evalúa regular entornos digitales para proteger a niños, niñas y adolescentes

Integrantes de las comisiones de Educación, Ciencia y Técnica y de Salud del Senado y de la Cámara de Diputados mantuvieron una reunión conjunta para abordar el uso de redes sociales y dispositivos digitales en niños, niñas y adolescentes, y sus efectos en la salud, la educación y el desarrollo.

El encuentro contó con la participación, de manera virtual, del abogado y especialista en políticas sociales Juan Facundo Hernández, ex Defensor Nacional Adjunto de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes e integrante de Protección Digital Argentina.

Durante su exposición, advirtió sobre los riesgos asociados al diseño de las plataformas digitales, al señalar que los algoritmos están orientados a captar la atención de los usuarios más jóvenes, generando hábitos adictivos y recolectando datos personales —incluso sensibles— sin controles suficientes.

En ese marco, planteó la necesidad de avanzar en regulaciones que protejan derechos en entornos digitales, sin recurrir a prohibiciones absolutas. Además, sostuvo que Argentina presenta un retraso en la materia, con una legislación de protección de datos desactualizada, y destacó avances recientes en otros países, como Brasil, así como los debates en curso en Europa.

Hernández también remarcó la importancia de conocer qué información utilizan los algoritmos, detectar posibles sesgos y exigir mayor responsabilidad a las empresas tecnológicas. En paralelo, propuso desarrollar herramientas a nivel provincial, como mejorar los canales de asistencia para niños y adolescentes adaptándolos a las plataformas que utilizan, y fortalecer fiscalías especializadas en delitos digitales.

Durante el intercambio, la senadora Claudia Najul planteó la necesidad de avanzar en soluciones concretas a partir de la legislación comparada, con el objetivo de garantizar entornos digitales seguros y proteger el interés superior del niño. En respuesta, Hernández destacó como tendencia internacional la implementación de códigos de diseño adecuados a la edad, que regulen el funcionamiento de las plataformas desde su origen.

En el cierre, Hernández remarcó que cualquier política pública debe incluir la participación activa de niños y adolescentes y contemplar tanto la experiencia internacional como las particularidades locales. Además, alertó sobre los riesgos en el uso de plataformas educativas que manejan datos sensibles.

Los legisladores coincidieron en la necesidad de continuar el trabajo conjunto para avanzar en un proyecto integral que permita equilibrar el acceso a la tecnología con la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.