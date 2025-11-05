El Senado dio sanción definitiva y ratificó la donación de dos inmuebles para mejorar el servicio de agua potable en San Carlos

Este martes, la Cámara de Senadores de Mendoza aprobó de manera unánime un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, el cual ratifica los Decretos N° 1876/25 y N° 1734/25, mediante los cuales se aceptan inmuebles donados por los municipios de San Carlos y Lavalle con el objetivo de que sean utilizados por Aysam para fortalecer la prestación del servicio de agua potable en dichas localidades.

En lo referido a San Carlos, el Decreto 1876/25 autoriza la aceptación de dos fracciones de terreno: una ubicada en Pareditas, de 272 metros cuadrados, y otra en Eugenio Bustos, de 250 metros cuadrados. Cabe destacar que ambas propiedades cuentan con perforaciones que serán utilizadas por Aysam para ampliar y mejorar el sistema de abastecimiento de agua en la zona.

Según se detalla en el proyecto, los inmuebles deberán ser utilizados exclusivamente para la provisión de agua de la población, por lo que quedará prohibido su usufructo para otra finalidad.

Por su parte, el Decreto 1734/25 refiere al municipio de Lavalle e involucra un inmueble de aproximadamente 52 metros cuadrados ubicado en el distrito de La Pega, el cual también dispone de una perforación destinada al abastecimiento de agua. La propiedad había sido donada originalmente por un particular al municipio y ahora pasará a la órbita provincial para su uso por parte de Aysam.

El senador Walther Marcolini, presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, destacó durante el debate que “son dos municipios que no pertenecen al oficialismo, y eso muestra la convivencia y el trabajo conjunto para solucionar un problema real de los vecinos: el servicio de agua potable“.