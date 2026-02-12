El Senado dio media sanción a la reforma laboral impulsada por Javier Milei

Tras una maratónica jornada de más de 12 horas de sesión, en la que se registraron graves incidentes en las inmediaciones del Congreso, el Senado de la Nación dio media sanción a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. Fue así que, pasada la medianoche -durante la madrugada de este jueves-, en la votación en general la iniciativa vio luz verde con 42 votos a favor y 30 en contra. Cabe resaltar que el Ejecutivo nacional sólo necesitaba 37 voluntades. Ahora, la iniciativa pasa a la Cámara de Diputados

El debate comenzó a las 11 del miércoles, luego de que el oficialismo -con el respaldo de la UCR, el PRO y el interbloque de senadores federales- lograra reunir las 38 voluntades necesarias para habilitar la sesión especial.

Para asegurarse que el proyecto llegue al recinto, el Gobierno tuvo que llevar adelante varias negociaciones, en las cuales se vio obligado a aceptar más de 20 cambios en el proyecto original. Para que el diálogo se lleve adelante fue vital la figura de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien actualmente es la jefa del bloque libertario en el Senado.

Entre los puntos que el oficialismo tuvo que modificar se encuentra el apartado referido al impuesto a las Ganancias. En ese sentido, a pedido de los gobernadores, el Gobierno nacional cambió su postura y les aseguró que -a cambio de su apoyo- no habrá recortes en dicho tributo, el cual es coparticipable y representa uno de los ingresos más importantes para las cajas provinciales.

Por su parte, los gremios también obtuvieron un guiño de última hora por parte del Gobierno. En la previa de la votación, se dio a conocer que el oficialismo había modificado un punto que involucraba un punto clave para los sindicatos: los aportes patronales a las obras sociales y la continuidad del aporte solidario. En ese sentido, el oficialismo introdujo un cambio sustancial, ya que en el texto final esos aportes continuarán siendo obligatorios aunque con topes reducidos -0,5 % para cámaras y 2 % para asociaciones sindicales- y sin una fecha prevista para su desaparición, en contraste con versiones previas que planteaban su eliminación después de dos años de vigencia.

Tal era la confianza del Gobierno en obtener un resultado favorable, que pasadas las 22 horas llegaron al recinto la Secretaria General de la Presidencia –Karina Milei-, el jefe de Gabinete –Manuel Adorni– y el ministro del Interior –Diego Santilli– para presenciar en persona la votación final. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también estuvo presente.

Durante el cierre del debate, Bullrich defendió al proyecto, del que aseguró que simplificará “la vida laboral y empresarial de los argentinos“. En ese sentido, la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) aseguró que “nuestro presidente ha evniado una ley que está a la altura del país que estamos construyendo“, y remarcó que “las leyes laborales no crean empleo, nosotros no estamos prometiendo milagros. Estamos trayendo soluciones concretas“.

Tras una extensa jornada, y luego de que se hayan expresado los senadores, Victoria Villarruel -presidenta del Senado y vicepresidenta de la Nación- habilitó la votación de la iniciativa, la cual obtuvo media sanción, transformándose así en la primera victoria legislativa del oficialismo en 2026. Ahora, el proyecto deberá ser tratado en Diputados.

Voces mendocinas

Durante el extenso debate, una de las voces que se escuchó en el recinto fue la de Mariana Juri. La senadora mendocina de Cambia Mendoza -que responde al gobernador Alfredo Cornejo- defendió la iniciativa impulsada por Milei y adelantó que apoyaría el proyecto, misma posición que adoptaría su compañero de bloque, Rodolfo Suárez.

En ese sentido, Juri definió a la iniciativa como “una gran herramienta para poder generar más empleo“, y sentenció que “para los mendocinos no es una ley más“.

Durante su alocución, la Senadora dijo que el proyecto “es una ley muy buena para los próximos años en la Argentina y recoge muchas cosas que en Mendoza venimos haciendo, espero que sea un faro“. Además, también destacó que la reforma laboral permitirá dar “previsibilidad” y ayudará a “reducir la litigiosidad laboral“. Pese a su defensa de la norma, Juri reconoció que la misma necesitará ser complementada en el futuro.

Mariana Juri durante el debate de la Reforma Laboral (Foto: captura de pantalla).

En las antípodas se mostró la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, quien incluso citó a Alfredo Cornejo para cuestionar el rumbo adoptado por el Gobierno nacional.

Durante su discurso, Sagasti recordó que el gobernador mendocino semanas atrás había manifestado que le solicitaría a Milei que “suba el sueldo promedio” en el país “para que vuelva el consumo“, ya que las pymes están cerrando. “Lo dijo Cornejo, no la senadora por el peronismo. En todos los diarios de la provincia salió publicado que cuando (el Presidente) vaya a hacer campaña el 18 de febrero a Mendoza, le va a pedir que no pise más los salarios de los trabajadores“, arremetió la Senadora.

Anabel Fernández Sagasti se opuso a la reforma laboral (Foto: N/A).

“Una vez más nos quieren hacer creer que una reforma laboral va a crear trabajo y van a dejar de cerrar 30 pymes por día. Pasaron 25 años de la Ley Banelco y vienen con las mismas ideas“, dijo Sagasti antes de adelantar que votará en contra del proyecto “con las dos manos“.