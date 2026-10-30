El Senado dio luz verde a la reforma de la Ley de Salud Mental y se permitirán internaciones involuntarias

En una sesión clave, el Senado de la Nación aprobó en general la reestructuración del marco normativo de Salud Mental. La propuesta, que cosechó 42 votos afirmativos y 21 en contra, avanza ahora a la Cámara de Diputados para su tratamiento definitivo.

La reforma apunta a destrabar los cuellos de botella del esquema actual mediante la agilización de los protocolos de internación en momentos de crisis, la incorporación formal de problemáticas de adicción emergentes y el fortalecimiento del rol profesional en la toma de decisiones clínicas.

Los ejes clave de la iniciativa

Entre las transformaciones más relevantes que introduce el texto legislativo se destacan:

Se habilita la internación no voluntaria cuando exista una amenaza cierta y grave para la integridad o vida del paciente o de terceros.

Ante un escenario crítico, un único profesional de la medicina —priorizando la especialidad en psiquiatría— podrá disponer la medida. Un equipo multidisciplinario dispondrá de un margen de 48 horas para confirmar o rectificar el diagnóstico. Se incorpora, además, la opción de realizar interconsultas vía telemedicina.

Se elimina el requisito del aval judicial previo para concretar el ingreso hospitalario, pasando a un esquema de notificación posterior a los tribunales.

La norma abarca de forma explícita a las ludopatías y consumos problemáticos dentro de la cobertura obligatoria de salud mental.

Niños, niñas y adolescentes deberán ser abordados por profesionales especializados y disponer de sectores de internación independientes de la población adulta.

Cada diagnóstico deberá ir acompañado por una estrategia de egreso coordinada con el entorno familiar o tutores. Paralelamente, se ratifica la prohibición de erigir nuevos neuropsiquiátricos (hospitales monovalentes).

Se contempla un esquema de cofinanciamiento entre el Estado nacional y las jurisdicciones provinciales para costear la implementación.

Cruce de posturas en el recinto

El respaldo al dictamen estuvo integrado por el bloque oficialista junto a legisladores del PRO, la UCR y espacios provinciales. La bancada opositora (Justicialismo, Independencia y Convicción Federal) concentró la postura en contra.

Desde el oficialismo, la titular de la Comisión de Salud, Ivana Arrascatea, fundamentó la necesidad del cambio para “llegar a tiempo” en situaciones donde la reglamentación previa dejaba atadas las manos de las familias y profesionales. En la misma línea, Patricia Bullrich resaltó que el espíritu del articulado prioriza la prevención sin perder de vista el carácter extraordinario del internamiento forzoso.

Por el lado de la oposición, los senadores Guillermo Andrada y Gerardo Zamora objetaron que los fallos del sistema actual responden a la escasez de presupuesto y infraestructura más que al marco normativo, alertando sobre la sobrecarga operativa y financiera que representará la medida para las provincias si no se aseguran las partidas correspondientes.