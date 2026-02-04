El Senado debate la reforma laboral el 11 de febrero: Bullrich asegura un acuerdo “95%”

Con el respaldo del PRO, la UCR y fuerzas provinciales, el oficialismo llevará la reforma laboral al recinto del Senado el próximo 11 de febrero. La convocatoria fue confirmada por Patricia Bullrich, quien afirmó que el Gobierno cuenta con los votos necesarios, mientras continúan las negociaciones por el impacto fiscal en las provincias.

Para avanzar con la convocatoria, La Libertad Avanza (LLA) cuenta con el acompañamiento del PRO, la UCR y distintas fuerzas provinciales. El pedido formal fue firmado por Bullrich junto a los senadores Martín Goerling (PRO), Eduardo Vischi (UCR), Luis Juez (Frente Cívico), Edith Terenzi (Despierta Chubut), Julieta Corroza (La Neuquinidad), Carlos Arce (Frente Renovador Misionero), Carlos “Camau” Espínola (Unidad Federal-Corrientes) y Beatriz Ávila (Independencia-Tucumán).

Consultada sobre las posibilidades de aprobación, Bullrich fue optimista y sostuvo: “Nosotros creemos que sí. Si no, no convocaríamos”, al tiempo que afirmó que el acuerdo político está cerrado en un “95%”. Sin embargo, reconoció que aún restan discusiones por afinar, especialmente vinculadas al capítulo fiscal del proyecto.

Tras una nueva reunión en el Senado, la jefa del bloque oficialista aseguró que el Gobierno aceptó “muchas propuestas y muchos cambios”, aunque aclaró que serán dados a conocer recién en el recinto. “Nada va contra nuestra bandera fundamental, que es la del superávit fiscal”, afirmó a la salida del encuentro.

Entre los principales puntos de tensión se encuentran los cambios en el impuesto a las Ganancias para sociedades, un tributo coparticipable cuya modificación genera preocupación en las provincias por la eventual caída de recursos. También se mantienen objeciones sobre la creación del Fondo de Asistencia Laboral, financiado con recursos de la Anses, cuyo alcance algunos senadores propusieron limitar.

Mientras continúan las negociaciones, el oficialismo sostiene que el diálogo sigue abierto y que el objetivo es llegar al recinto con un acuerdo lo más amplio posible. En ese marco, Bullrich afirmó que el Gobierno ya reunió 44 voluntades y que el entendimiento final se conocerá al momento de la sesión.

En paralelo, el escenario político sumó un dato relevante con la afiliación del senador Pablo Cervi a La Libertad Avanza, tras haber sido suspendido de la UCR por su acercamiento al oficialismo. El movimiento refuerza las expectativas del Gobierno de consolidar apoyos clave en una sesión que será determinante para el futuro de la reforma laboral.