El Senado debate la reforma de la Ley de Salud Mental, que permite internaciones involuntarias

El Senado realizará este jueves a las 14 una sesión en la que debatirá como punto central la reforma de la ley de Salud Mental, que permitirá las internaciones “involuntarias”, eliminará los manicomios y ampliará las adicciones que se tratarán como enfermedades mentales, como la ludopatía.

La decisión de debatir la ley de Salud Mental se adoptó en una reunión de Labor Parlamentaria, en cuyo transcurso se decidió también tratar un régimen de promoción de inversiones relevantes (RIIR) y de Mercado Voluntario de Carbono, según informó la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.

En cambio, no se incluyó el debate de adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, debido a que hubo bloques que no quisieron que se incluyera esa iniciativa por las deudas que tiene la Nación con las provincias, informaron fuentes parlamentarias.

La sesión comenzará a las 14 con la asunción de la riojana Claudia López, en reemplazo de Juan Carlos Pagotto, quien falleció el pasado 29 de septiembre, las cuestiones de privilegio y el ingreso de pliegos.

El Gobierno envió nuevas postulaciones al Poder Judicial y ascensos en la Cancillería, entre los que figura el pliego de Esteban Mahiques, hermano del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, para promoverlo a categoría C de ministro plenipotenciario de segunda clase.

También se incluirán tres proyectos sobre educación emocional, pictogramas y una transferencia de un inmueble en Puerto Madryn.

Salud Mental

El proyecto de ley de Salud Mental enviado por el Gobierno recibió sustanciales modificaciones, ya que sin esos cambios no se podía avanzar en esa iniciativa, que era rechazada por las bancadas aliadas de la LLA y de los gobiernos provinciales.

Sin embargo, esos cambios no alcanzaron para acordar con el bloque de Convicción Federal, cuya presidenta, Carolina Moisés, presentó un dictamen de minoría.

Los principales cambios son que las internaciones involuntarias las puede disponer un médico, sin necesidad de que sea un psiquiatra; se establece un mecanismo de asistencia financiera con las provincias; se mantiene la eliminación de los manicomios y se incorporan las adicciones en general, con lo cual una persona puede ser tratada por ludopatía.

Los detalles de los cambios a la ley de Salud Mental:

Se permiten las internaciones involuntarias ante riesgo grave de daño para la vida o la integridad física propia o de terceros, que podrán ser resueltas por un solo médico si hay una emergencia.

Un equipo interdisciplinario tiene 48 horas para revalidarla, y se habilita la posibilidad de realizar teleconsultas con un psiquiatra.

La internación se comunicará a la Justicia, ya que antes se establecía que debía ser resuelta por un juez.

Deberá existir un plan de egreso desde el diagnóstico como requisito de internación, y se deberá notificar con anticipación al representante legal, al cónyuge conviviente, a los padres o a los hijos para coordinar las condiciones de egreso.

Se amplían las adicciones para permitir que la ludopatía pueda ser considerada un problema de salud mental.

Se fija que los menores deberán ser atendidos por equipos con formación infantojuvenil y tendrán que ser internados en lugares separados de los adultos.

Se establece que habrá cooperación económica entre la Nación y las provincias.

Se mantiene la prohibición de la creación de manicomios.

Inversiones relevantes

El Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes, impulsado por el senador Eduardo Vischi, busca generar beneficios fiscales para medianas empresas que realicen inversiones productivas superiores a los US$12 millones durante los primeros dos años.

La iniciativa funciona como un complemento del esquema de incentivos para grandes inversiones que impulsa el Gobierno y comenzó a cosechar respaldo transversal durante su tratamiento en comisión.

El régimen establece beneficios como la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada de créditos fiscales del IVA. A su vez, excluye de los beneficios a las inversiones financieras y de portfolio, así como a los bienes de cambio.

Mercado Voluntario de Carbono

El dictamen establece un marco regulatorio para el desarrollo de proyectos vinculados con la reducción de emisiones y la generación de créditos de carbono.

Entre los incentivos contemplados aparecen beneficios fiscales para los ingresos derivados de la primera venta de créditos de carbono, amortización acelerada para determinadas inversiones tecnológicas y estabilidad fiscal para los proyectos registrados.

SRR/RGB/KDV