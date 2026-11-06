El Senado de Paraguay aprobó por unanimidad la destitución de Santiago Peña: el expresidente quedó detenido

Luego de que el jueves rechazara su renuncia, este viernes el Senado de Paraguay destituyó a Santiago Peña. La decisión se tomó en el marco del juicio político contra el mandatario, a quien encontraron culpable de mal desempeño por su vínculo con el colapso del banco digital Ueno, que desató la que es considerada la peor crisis financiera paraguaya en más de una década. Tras ser destituido, la Fiscalía ordenó la detención inmediata del ahora exmandatario, quien pasadas las 20 quedó recluido en su domicilio, hasta quedar a disposición de la Justicia.

La iniciativa para remover a Peña recibió 44 votos a favor, en una votación unánime. En ese marco, pese a que había anunciado que estaría presente, Peña no se apersonó en el Congreso para ejercer su defensa. En su representación acudieron los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda. Cabe recordar que el ahora exmandatario había solicitado tres días adicionales para preparar su respuesta, pedido que fue rechazado por el Congreso.

Por su parte, la orden de arresto fue dictada por el Ministerio Público y lleva la firma de los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Elena Fiore, Christian Benítez y Silvia González Véster, junto con la agente de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Activos, Ruth Karina Benítez. De este modo, Peña quedó detenido en su domicilio hasta quedar a disposición de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público.

En paralelo, quien también quedó a disposición del Ministerio Público es Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central de Paraguay y exdirectivo de Ueno, quien quedará alojado en la dependencia que determine la Comandancia de la Policía Nacional paraguaya.

Con la destitución, la presidencia quedó en manos de Pedro Alliana, quien hasta ahora se desempeñaba como vicepresidente. El Congreso, que designó a Antonio Barrios como nuevo vicemandatario, ya le tomó juramento al nuevo jefe de Estado.

La publicación de Peña durante el debate

Mientras el Senado debatía su destitución, Peña publicó un mensaje en el que afirmó que había presentado su renuncia el jueves para “evitar más daño al país” y contribuir a recuperar la tranquilidad en Paraguay.

El ahora exmandatario sostuvo que no quería que su continuidad en el cargo se convirtiera en un factor de división o inestabilidad. “Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal“, expresó.

También convocó a los paraguayos a unir esfuerzos para reconstruir las instituciones y atender a las personas afectadas por la crisis. En ese sentido, reconoció la angustia de quienes esperan explicaciones y pidió que las respuestas lleguen “con hechos y responsabilidad“.

Presenté mi renuncia para evitar más daño al país y contribuir a devolverle la tranquilidad al Paraguay. No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad. Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal.



Hoy nos toca unirnos como… — Santiago Peña (@SantiPenap) November 6, 2026

En su despedida, Peña expresó su agradecimiento y volvió a plantear la necesidad de recuperar la institucionalidad del país.