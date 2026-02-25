El Senado busca empoderar a la Policía con el uso de armas

La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado otorgó despacho favorable a un proyecto que propone introducir cambios en la Ley 6722, con el objetivo de actualizar el protocolo de uso de armas de fuego por parte de la Policía de Mendoza y ampliar supuestos vinculados al servicio de seguridad.

La iniciativa, impulsada por el diputado Gustavo Cairo junto a Enrique Thomas, plantea modificaciones en los artículos 2° y 9° de la norma, a fin de adecuar la actuación de los efectivos provinciales a los criterios vigentes para las fuerzas federales y establecer parámetros más precisos respecto del peligro inminente, la identificación del personal y el resguardo administrativo posterior a la intervención.

En relación con el artículo 2°, el proyecto incorpora los incisos 4 al 8 para ampliar el alcance del servicio de seguridad. Entre los nuevos supuestos se contempla la actuación policial para asegurar personas y bienes ante situaciones de inseguridad y peligro inminente, así como en casos de incendio, inundación, explosión u otros siniestros.

También se incluye la defensa de funcionarios, agentes, empleados y bienes del Estado provincial; la posibilidad de esgrimir armas cuando resulte necesario conforme a la ley y a los principios generales; la realización de tareas de observación y vigilancia para cumplir fines específicos; y la obligación de preservar el orden en espacios públicos, prevenir conflictos, velar por la integridad física de transeúntes y hacer cesar el delito.

En cuanto al artículo 9°, se modifican los incisos 7 y 8 y se incorporan los incisos 7 bis y 8 bis. El nuevo inciso 7 establece que el personal podrá recurrir al uso de armas de fuego en estado de necesidad, defensa propia o de terceros, ante peligro inminente de muerte o lesiones graves; para impedir la comisión de un delito particularmente grave que represente una seria amenaza para la vida o integridad física; para detener a quien represente ese peligro y oponga resistencia; y para impedir su fuga.

Por último, el inciso 8 bis prevé que, cuando verosímilmente el accionar del personal se haya ajustado a la ley y mientras no exista resolución judicial firme en contrario, el Ministerio de Seguridad, la Inspección de Seguridad o las jefaturas respectivas deberán abstenerse de adoptar medidas administrativas o disciplinarias estrictamente vinculadas con el hecho, salvo que concurran otras circunstancias que las motiven.