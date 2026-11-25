El paquete de reformas sanitarias que impulsa el Gobierno de Alfredo Cornejo consiguió un nuevo avance legislativo. Tres proyectos vinculados con el funcionamiento de las farmacias, las condiciones laborales del personal de Salud y la atención de adultos mayores obtuvieron despacho favorable en el Senado y quedaron más cerca de llegar al recinto.

Las iniciativas fueron impulsadas por el Ministerio de Salud, a cargo de Rodolfo Montero. Dos de ellas ya cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados: la nueva Ley de Farmacias y el régimen laboral voluntario para trabajadores del sistema sanitario. La tercera autoriza al Ejecutivo a avanzar con un procedimiento para construir, adquirir o permutar un inmueble destinado a reemplazar al actual Hogar Santa Marta.

Una nueva regulación para las farmacias

La reforma de la Ley de Farmacias busca reemplazar el marco normativo vigente, cuyas principales disposiciones datan de 1968 y 1969. El proyecto reúne en una sola legislación las reglas de funcionamiento y habilitación de los establecimientos e incorpora herramientas de digitalización, trazabilidad de medicamentos y recetas electrónicas.

Uno de los puntos centrales es el límite de hasta 12 farmacias comunitarias por persona o grupo económico, una modificación respecto de la propuesta original, que establecía un máximo de ocho. También incorpora criterios de distribución territorial para evitar la concentración de establecimientos y mejorar el acceso a medicamentos en zonas rurales o alejadas.

La iniciativa contempla, además, la posibilidad de realizar pedidos y entregas a través de plataformas digitales, bajo condiciones de seguridad sanitaria y con intervención y responsabilidad profesional del farmacéutico. Diputados le dio media sanción el 4 de noviembre, luego de introducir modificaciones durante el debate.

El régimen laboral que cuestionan los gremios

Otro de los proyectos crea un régimen de incorporación voluntaria para trabajadores del Ministerio de Salud y Deportes comprendidos en las leyes 5241 y 5465. La propuesta establece una estructura de funciones, categorías y niveles, con mecanismos de capacitación, evaluación de desempeño y promoción.

El esquema también incorpora un componente salarial variable vinculado con el cumplimiento de objetivos. Desde el Ejecutivo sostienen que se trata de una alternativa optativa y que quienes decidan permanecer en el régimen actual conservarán sus condiciones laborales.

Sin embargo, la iniciativa generó cuestionamientos de sectores sindicales y de la oposición, que plantearon reparos sobre sus posibles efectos en la estabilidad, la carrera administrativa y los derechos adquiridos. El proyecto obtuvo media sanción en Diputados el 28 de octubre, con 31 votos afirmativos, ocho negativos y una abstención.

Qué pasará con el Hogar Santa Marta

La tercera iniciativa apunta a reemplazar el actual Hogar Santa Marta por un nuevo centro de atención para personas adultas mayores. El edificio, ubicado en la Ciudad de Mendoza, tiene más de un siglo de antigüedad y presenta limitaciones de infraestructura: de sus 120 plazas originales, actualmente solo 65 están operativas.

El proyecto autoriza al Poder Ejecutivo a convocar un procedimiento de selección que contemple tres alternativas: construir un edificio en un terreno privado, adquirir un inmueble ya construido o realizar una permuta de bienes provinciales por una residencia terminada.

El terreno donde funciona actualmente el hogar, sobre calle Boulogne Sur Mer, podría formar parte de la operación. La valuación quedaría a cargo de la Comisión Valuadora Provincial y, si el inmueble no alcanzara para cubrir el costo de la nueva infraestructura, la Provincia debería aportar la diferencia.

El objetivo oficial es contar con un espacio adaptado a las necesidades actuales de las personas mayores, con sectores para kinesiología y rehabilitación, espacios verdes y mejores condiciones para atender distintos grados de dependencia. El proyecto también establece que el nuevo inmueble deberá incorporarse al dominio público provincial y garantizar la continuidad de la atención de los residentes durante la transición.