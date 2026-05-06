El Senado avanza con la autonomía municipal y tiene fecha para la votación

Tras la renovación de 19 bancas en el Senado, la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, llevó adelante su primera reunión de trabajo y avanzó en el tratamiento de un proyecto clave impulsado por el Poder Ejecutivo. En ese marco, se resolvió dar despacho a la iniciativa que propone la enmienda del artículo 197 de la Constitución provincial, orientada a fortalecer la autonomía municipal.

En esta primera reunión, la comisión abordó una media sanción proveniente de la Cámara de Diputados, correspondiente a un proyecto de ley elevado por el Poder Ejecutivo que declara la necesidad de reformar el artículo 197 de la Constitución provincial, en los términos del artículo 223. La iniciativa apunta a adecuar la carta magna provincial al mandato establecido en el artículo 123 de la Constitución Nacional, en relación con la autonomía municipal.

Para el tratamiento del expediente, fueron invitados el subsecretario de Justicia de la provincia, Juan Carlos Jaliff, y la subsecretaria Legal y Técnica, Emilia Cabrera, quienes expusieron los principales lineamientos del proyecto y respondieron consultas de los legisladores.

Jaliff explicó que la propuesta busca saldar una deuda histórica de la dirigencia política mendocina en torno a la autonomía municipal, un debate presente desde la reforma constitucional nacional de 1994. Señaló que, tras diversos intentos fallidos de reformas integrales, se optó por avanzar mediante el mecanismo de enmienda sobre un único artículo, el 197, por considerarlo el más adecuado dentro del régimen municipal.

El funcionario detalló que el texto incorpora referencias al artículo 123 de la Constitución Nacional y establece pautas sobre la organización de los poderes municipales, incluyendo la posibilidad de que cada municipio defina en su Carta Orgánica el sistema de renovación de sus concejos deliberantes. En ese sentido, se elimina la obligatoriedad de renovación por mitades cada dos años, permitiendo mayor flexibilidad a las jurisdicciones locales.

Asimismo, aclaró que la autonomía municipal se ejercerá respetando los límites fijados por la Constitución provincial, en particular en lo referido al control del Tribunal de Cuentas y la actuación del Fiscal de Estado, que continuarán teniendo injerencia sobre las administraciones municipales.

En los fundamentos de la iniciativa se destaca que la reforma no implica una mera modificación formal, sino la adecuación del derecho público provincial a los lineamientos de la Constitución Nacional. También se advierte sobre la necesidad de establecer un marco uniforme para todos los municipios, evitando interpretaciones dispares que puedan derivar en desigualdades o conflictos institucionales.

Tras el análisis y el intercambio entre los legisladores, la comisión resolvió otorgar despacho al proyecto, lo que permitirá su avance en el ámbito legislativo para su posterior tratamiento por el pleno del Senado, que será el próximo martes.