El Senado avaló cargos judiciales: quién llega al Valle de Uco

El Senado de Mendoza aprobó seis postulaciones enviadas por el Poder Ejecutivo para ocupar distintos cargos en el ámbito del Poder Judicial. Ninguno de los pliegos recibió impugnaciones durante la Audiencia Pública realizada la semana pasada y todos contaron con numerosas adhesiones.

Las designaciones corresponden a Luis Guillermo Parigi, propuesto para ocupar el cargo de Fiscal Penal de Menores y Tránsito de General Alvear de la Segunda Circunscripción Judicial. Su candidatura recibió 254 adhesiones durante la audiencia.

También fue aprobado el pliego de Facundo Ezequiel Roa, propuesto como Fiscal de Instrucción de la Fiscalía Nº 2 de General Alvear de la Segunda Circunscripción Judicial, quien recibió 467 adhesiones.

Posteriormente, el Senado acompañó el pliego de María Belén Sanz, propuesta para ocupar el cargo de Fiscal de Instrucción de la Primera Circunscripción Judicial. La postulante recibió 541 adhesiones.

El cuarto pliego tratado fue el de Gerardo Manganiello, propuesto como Fiscal de Instrucción de la Primera Circunscripción Judicial, quien recibió 169 adhesiones y obtuvo el aval de la Cámara Alta.

Luego fue tratado y aprobado el pliego de Fernanda Gabriela Arriagada, propuesta como Fiscal de Instrucción de la Fiscalía Nº 38 de la Primera Circunscripción Judicial. Su candidatura obtuvo 279 adhesiones.

Finalmente, el Senado aprobó el pliego de Pablo Gabriel Fossaroli, propuesto para ocupar el cargo de Fiscal de Instrucción de la Cuarta Circunscripción Judicial, en el Valle de Uco. El postulante recibió 388 adhesiones.

Los pliegos fueron tratados y aprobados en el recinto por la Cámara de Senadores mediante voto secreto.