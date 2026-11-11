El Senado aprobó una reforma para destrabar escrituras y dar protección a los puesteros mendocinos

El Senado dio media sanción a una reforma integral del régimen de regularización dominial de Mendoza, una iniciativa que apunta a resolver dos problemas históricos: las dificultades de miles de familias para obtener la escritura de sus viviendas y la falta de seguridad jurídica de quienes habitan y trabajan en tierras rurales, especialmente en zonas no irrigadas.

El proyecto modifica distintas normas provinciales vinculadas con la regularización de propiedades y reemplaza la Ley 6086 de Arraigo de Puesteros, vigente desde 1994. La propuesta busca dejar atrás un esquema que, durante años, necesitó sucesivas prórrogas para evitar desalojos y avanzar hacia un régimen permanente de regularización.

Uno de los capítulos está vinculado con las viviendas sociales. Según había explicado Marcolini durante el análisis previo de la iniciativa, existen alrededor de 30.000 escrituras pendientes de beneficiarios del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Una parte de esos casos corresponde a terrenos que originalmente pertenecían a cooperativas, uniones vecinales, sindicatos o mutuales que luego desaparecieron, lo que dejó a las familias sin una entidad que pudiera completar los trámites.

La reforma busca habilitar al IPV para intervenir en esas situaciones y facilitar la transferencia de los títulos de propiedad. El objetivo es reducir obstáculos administrativos y registrales que mantienen a los adjudicatarios sin escritura, pese a que llevan años ocupando o pagando sus viviendas.

Qué cambia para los puesteros

El otro eje central es la actualización del régimen de arraigo de puesteros, con especial impacto en departamentos como Malargüe, San Rafael, General Alvear y Lavalle.

El proyecto contempla un mecanismo de adjudicación social y promocional de tierras fiscales, con un precio equivalente al 75% del valor de la tierra libre de mejoras. El pago podrá financiarse hasta en diez años, con períodos de gracia y cuotas adaptadas a los ciclos productivos. La tasa de interés tendrá un tope equivalente a la mitad de la prevista para las adjudicaciones generales de tierras fiscales.

También establece un plazo máximo de 24 meses para resolver la inscripción de los solicitantes en el Registro Único de Puesteros, una vez acreditados los requisitos. Para reducir costos y agilizar los procedimientos, se habilita el uso de drones, imágenes satelitales y estudios fotogramétricos en los trabajos de mensura.

Uno de los puntos más sensibles es la protección frente a los desalojos. La iniciativa establece, por única vez, una emergencia de dos años durante la cual podrán continuar los procesos judiciales, pero no ejecutarse los desalojos de los puesteros inscriptos en el registro y alcanzados por el régimen. La suspensión podrá levantarse si la Justicia determina que el ocupante no reúne las condiciones para ser considerado puestero o que el inmueble no está comprendido en el programa.

Además, se mantiene la restricción para transferir, arrendar o vender las tierras adjudicadas durante los diez años posteriores a la escritura, con las excepciones previstas en la norma. El proyecto pasó a Diputados, que deberá darle la media sanción restante.