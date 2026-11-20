El Senado de la Nación aprobó este jueves por unanimidad una nueva ley de discapacidad, destinada a fortalecer el sistema de protección social, garantizar la continuidad de las prestaciones y establecer mecanismos permanentes de financiamiento.

La iniciativa obtuvo 71 votos afirmativos, ninguno en contra y ninguna abstención, luego de haber recibido media sanción de la Cámara de Diputados. De esta manera, el Congreso sancionó la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad.

La reforma llega en medio de los reclamos de organizaciones, familias y prestadores por las dificultades económicas que atraviesa el sector. Además, reemplaza el carácter transitorio de la emergencia en discapacidad, cuyo vencimiento está previsto para el 31 de diciembre de 2026.

Qué cambia con la nueva ley de discapacidad

Uno de los principales puntos es la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad, equivalentes al 70% de la jubilación mínima.

La legislación también permite que los beneficiarios puedan trabajar en relación de dependencia o inscribirse en el monotributo sin perder automáticamente la pensión, siempre que sus ingresos individuales sean inferiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Para acceder al beneficio será necesario contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), cumplir los requisitos establecidos y atravesar una evaluación socioeconómica.

En materia sanitaria, la norma garantiza el acceso a las prestaciones médicas básicas contempladas en la Ley 24.901 y mantiene la cobertura mediante el programa federal Incluir Salud.

También contempla la actualización periódica de los aranceles que perciben los prestadores, tomando como referencia el mecanismo de movilidad jubilatoria.

Con 71 votos afirmativos queda aprobado por unanimidad el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad — Senado Argentina (@SenadoArgentina) November 19, 2026

Financiamiento, auditorías y deudas con prestadores

La reforma establece que los presupuestos nacionales deberán contemplar recursos suficientes para sostener el sistema y evitar que el financiamiento por beneficiario pierda valor frente a la inflación.

Asimismo, incorpora auditorías periódicas sobre las pensiones mediante el intercambio de información entre organismos como ANSES, ARCA y RENAPER, con mecanismos para que los beneficiarios puedan presentar descargos ante posibles irregularidades.

Otro aspecto relevante es la regularización de las deudas con los prestadores. El Gobierno nacional deberá presentar un cronograma de pagos dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigencia de la ley y cancelar las compensaciones pendientes en un plazo máximo de 90 días, para quienes hayan completado los trámites correspondientes.

La norma deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo. Su aplicación efectiva será determinante para garantizar la continuidad de tratamientos, servicios de rehabilitación y prestaciones destinadas a las personas con discapacidad en todo el país.