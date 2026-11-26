El Senado de la Nación aprobó este jueves el proyecto de reforma electoral impulsado por el Gobierno de Javier Milei, que contempla la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027, año en el que se realizarán las próximas elecciones presidenciales.

La iniciativa representa un avance legislativo para La Libertad Avanza, que logró reunir los apoyos necesarios tras varias semanas de negociaciones con otros bloques parlamentarios. El proyecto deberá ser tratado ahora por la Cámara de Diputados para convertirse en ley.

Elecciones 2027: cómo se definirán los candidatos sin PASO

A diferencia de la propuesta original del Gobierno nacional, la iniciativa no elimina definitivamente las elecciones primarias, sino que establece su suspensión únicamente para 2027.

De convertirse en ley, los partidos políticos deberán establecer sus propios mecanismos para seleccionar a los candidatos que competirán en las elecciones generales.

Esto trasladará buena parte de las definiciones electorales a las negociaciones partidarias, los acuerdos entre dirigentes y los mecanismos internos de cada fuerza política. Infobae

Ficha Limpia, cambios en la veda y nuevas reglas electorales

Además de la suspensión de las PASO, la reforma contempla modificaciones de carácter permanente en el sistema electoral argentino. Entre los principales puntos se encuentran:

Ficha Limpia: establece restricciones para quienes tengan condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia.

establece restricciones para quienes tengan condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia. Boleta Única de Papel: incorpora un casillero para votar por lista completa con una sola marca.

incorpora un casillero para votar por lista completa con una sola marca. Veda electoral: elimina restricciones vinculadas con las actividades comerciales, sociales y culturales.

elimina restricciones vinculadas con las actividades comerciales, sociales y culturales. Debates presidenciales: dejarían de ser obligatorios en primera vuelta, aunque se mantiene la exigencia en caso de balotaje.

dejarían de ser obligatorios en primera vuelta, aunque se mantiene la exigencia en caso de balotaje. Publicidad electoral: reduce a la mitad los espacios gratuitos destinados a las campañas en radio y televisión.

reduce a la mitad los espacios gratuitos destinados a las campañas en radio y televisión. Afiliaciones partidarias: habilita la incorporación de afiliados mediante herramientas digitales.

habilita la incorporación de afiliados mediante herramientas digitales. Parlasur: modifica el mecanismo de selección de los representantes argentinos.

Durante las negociaciones parlamentarias también quedó afuera la incorporación de las listas colectoras, uno de los puntos que generaba resistencia entre los bloques dialoguistas.

Qué significa la suspensión de las PASO para Mendoza

La eventual aprobación definitiva de la reforma tendrá una incidencia directa en el armado electoral mendocino, donde en 2027 se renovarán los cargos de gobernador y vicegobernador, intendentes, la mitad de los concejales y diputados y senadores, senadores nacionales y además las bancas correspondientes al Senado de la Nación.

Si bien la iniciativa alcanza a las elecciones nacionales, la ausencia de primarias en ese ámbito condicionará las negociaciones entre las fuerzas políticas provinciales, particularmente entre la Unión Cívica Radical y La Libertad Avanza.

Qué falta para que la reforma electoral sea ley

El proyecto deberá superar ahora su tratamiento en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo necesitará reunir al menos 129 votos afirmativos.

El Gobierno nacional buscará avanzar con su sanción definitiva durante las sesiones extraordinarias de diciembre.