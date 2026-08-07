El Senado aprobó la ley de tierras, pero tuvo que sacar un capítulo: el voto de los mendocinos

En una jornada de intensas negociaciones en el Senado, La Libertad Avanza (LLA) consiguió la aprobación en general del proyecto que busca agilizar los desalojos y poner frenos a las expropiaciones. Sin embargo, la victoria del Gobierno fue parcial: ante la falta de apoyo de los bloques dialoguistas, la bancada oficialista se vio obligada a retirar el capítulo que modificaba la Ley de Manejo del Fuego, sumándose a la eliminación previa de los cambios a la Ley de Tierras.

La iniciativa obtuvo el visto bueno con 37 votos a favor contra 33 en contra. La victoria del oficialismo se articuló gracias al respaldo en bloque de LLA, el PRO y la UCR, complementado por legisladores provinciales de Misiones, Chubut, Neuquén y Provincias Unidas. En la vereda opuesta, los 24 senadores del interbloque justicialista, junto a bloques aliados como Convicción Federal y senadores de Salta, Santa Cruz y Misiones, rechazaron la norma.

Un texto podado para garantizar los votos

Para llegar al recinto, el Ejecutivo tuvo que hacer concesiones clave. Primero recortó el Capítulo 3 —relativo a la venta de tierras a extranjeros— y, sobre la hora, debió dar un paso atrás con la flexibilización de la Ley de Manejo del Fuego. Esta última propuesta buscaba reducir los plazos de prohibición de cambio de uso de suelo en campos incendiados (actualmente de 30 a 60 años), argumentando que la ley vigente perjudica a los propietarios víctimas de incendios.

El rechazo de senadores radicales como Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, sumado a bloques patagónicos y provinciales, terminó por sepultar la reforma ambiental impulsada originalmente en 2020.

Incluso en los apartados aprobados, como el nuevo esquema de desalojos rápidos, el consenso mostró grietas: la senadora chubutense Edith Terenzi prefirió abstenerse, dejando la votación de ese articulado en 36 apoyos.

El voto de los senadores mendocinos

Los senadores nacionales por Mendoza, Rodolfo Suarez y Mariana Juri, representantes del radicalismo, votaron a favor de la iniciativa, mientras que la kirchnerista, Anabel Fernández Sagasti no fue autorizada a participar de manera virtual de la sesión.