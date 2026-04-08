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NOMBRAMIENTOS

El Senado aprobó la designación de siete jueces propuestos por Alfredo Cornejo

Los nuevos magistrados sortearon los pasos legales necesarios y pasarán a cumplir funciones en el Gran Mendoza y en zona Este.

Este martes, la Cámara de Senadores de Mendoza aprobó los pliegos enviados por Alfredo Cornejo. El objetivo del Ejecutivo provincial es “fortalecer la estructura del Poder Judicial”.

En ese marco, y mediante el sistema de votación secreta, los miembros de la Cámara Alta de la Legislatura de Mendoza ratificaron la idoneidad de los profesionales propuestos.

En ese sentido, cabe destacar que la votación en el Senado se produjo una semana después de que los nuevos jueces hayan expuesto en una audiencia pública en la que participaron más de 2.000 personas.

Durante la audiencia, los siete nuevos jueces habían obtenido un alto nivel de apoyo popular.

De este modo, y luego de sortear los pasos legales -donde se incluye la audiencia pública y la recolección de avales-, el Senado ratificó el nombramiento de los nuevos siete magistrados.

Quiénes son los siete nuevos jueces y dónde ejercerán

Lo primero que hay que resaltar es que los nuevos magistrados se desempeñarán en el Gran Mendoza y en zona Este. La lista que había propuesto el Ejecutivo provincial y que fue ratificada por el Senado está compuesta por:

  • Federico Montero (Tribunal Penal Colegiado de la Tercera Circunscripción)
  • Gabriel Bragagnolo (Tribunal Penal Colegiado de la Primera Circunscripción)
  • Juan Manuel Pina González (Tribunal Penal Colegiado de la Primera Circunscripción)
  • Pablo Enrique Gaviola (Segundo Juzgado de Familia de la Tercera Circunscripción Judicial)
  • Fernando Martínez (Tribunal Penal Colegiado Nº2 de la Primera Circunscripción Judicial)
  • Ezequiel Vacchelli (Tribunal Penal Colegiado de la Tercera Circunscripción Judicial)
  • Eleonora Graciela Antonieta Arenas (Tribunal Penal Colegiado 1 de la Primera Circunscripción Judicial)

ETIQUETAS:

Alfredo CornejoJuecesSenado de Mendoza

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