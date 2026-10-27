El Senado aprobó eliminar 137 leyes de los años 90 en una nueva etapa de la Ley Hojarasca

El Senado de Mendoza aprobó la cuarta etapa de la denominada Ley Hojarasca, un proyecto que propone derogar 137 leyes sancionadas entre 1991 y 1999. La iniciativa forma parte de un proceso de revisión del marco normativo que busca eliminar disposiciones consideradas obsoletas, sin aplicación efectiva o reemplazadas por legislación posterior.

Para elaborar esta nueva etapa se analizaron 383 leyes generales correspondientes a la década del 90. Según los fundamentos del proyecto, las normas seleccionadas perdieron vigencia práctica por distintos motivos: algunas fueron creadas para resolver situaciones puntuales que ya no existen, otras quedaron desactualizadas por los avances tecnológicos y varias fueron sustituidas por marcos regulatorios más recientes.

La propuesta no implica que las 137 normas ya hayan sido derogadas de manera definitiva. Tras la aprobación en el Senado, deberá continuar el procedimiento legislativo correspondiente para definir su sanción.

De las guías telefónicas al efecto Y2K

Entre las leyes incluidas en la revisión aparecen disposiciones que reflejan los cambios tecnológicos de las últimas décadas. Una de ellas es la Ley 6073, vinculada con la facturación discriminada de llamadas de telefonía fija y la inclusión de información legal en las guías telefónicas impresas.

También se propone eliminar la Ley 5732, que establecía la impresión de ejemplares de la Constitución provincial para facilitar el acceso a su contenido, una obligación que el Ejecutivo considera superada por la disponibilidad digital de la normativa.

Otro caso es la Ley 6733, sancionada para establecer previsiones frente al denominado efecto Y2K, el problema informático que generaba preocupación ante el cambio de fecha al año 2000. Según los fundamentos, el objetivo de esa norma quedó cumplido una vez superada aquella contingencia.

El listado incluye, además, regulaciones sobre juegos electrónicos y establecimientos con flippers o mesas de pool, así como disposiciones vinculadas con la manifestación de voluntad de donar órganos a través del carnet de conducir, que habrían quedado desplazadas por legislación posterior.

Cuatro etapas para revisar un siglo de legislación

La Ley Hojarasca se desarrolla en etapas organizadas por períodos históricos. La primera abarcó las normas sancionadas entre 1896 y 1950; la segunda, las correspondientes a 1951-1975; la tercera revisó las leyes de 1976 a 1990; y la cuarta completa el recorrido por las disposiciones del siglo XX, al alcanzar el período 1991-1999.

El objetivo declarado es avanzar hacia un Digesto Provincial más ordenado, accesible y coherente, que facilite la consulta de las normas vigentes y reduzca superposiciones. Sin embargo, el proceso requiere revisar cada disposición para determinar si realmente dejó de producir efectos jurídicos o si todavía conserva alguna función.