El secundario online en Mendoza ya es una realidad que puede ayudar a miles de adultos a autorealizarse

La Dirección General de Escuelas (DGE) formalizó la implementación del secundario a distancia dentro de la modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (CENS), con el objetivo de ofrecer una alternativa a quienes no pueden sostener la presencialidad y necesitan completar sus estudios.

La medida quedó establecida mediante una resolución firmada por la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, que aprueba el marco organizativo y pedagógico y define la forma en que se desarrollará el sistema en todo el territorio provincial.

La normativa se sustenta en la Ley Nacional de Educación 26.206, que reconoce la educación a distancia como una opción válida para garantizar el derecho a la educación cuando existen obstáculos vinculados al trabajo, la distancia, los horarios o situaciones personales.

Quiénes pueden inscribirse

La propuesta está destinada a personas mayores de 18 años que no puedan asistir regularmente a clases presenciales por motivos laborales, familiares o geográficos. El objetivo es asegurar la terminalidad educativa con un formato adaptado a las trayectorias reales de jóvenes y adultos.

Cómo es el cursado virtual

El secundario se dicta de manera completamente online a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza. El esquema contempla:

Un 97% de actividades asincrónicas , que el estudiante puede realizar en sus propios tiempos.

, que el estudiante puede realizar en sus propios tiempos. Encuentros sincrónicos, que pueden desarrollarse por Google Meet o de manera presencial.

Aulas virtuales con acompañamiento docente.

Materiales interactivos y videoclases.

Este formato permite que cada alumno avance de acuerdo con su disponibilidad y ritmo de aprendizaje.

Acreditación flexible durante todo el año

Uno de los cambios centrales es que el sistema adopta un formato flexible y no graduado, lo que habilita a acreditar materias en distintos momentos del ciclo lectivo, reconocer saberes previos y construir trayectorias personalizadas. De esta manera, no es necesario esperar al cierre del año para aprobar los espacios curriculares.

La oferta completa de primero, segundo y tercer año se concentra en ocho centros cabecera distribuidos en la provincia. Los títulos disponibles son:

Bachiller en Economía y Administración

Bachiller en Agro y Ambiente

Ambos cuentan con validez oficial.

Incorporación de inteligencia artificial

El rediseño del modelo pedagógico incluyó herramientas de inteligencia artificial aplicadas al diseño de las aulas virtuales, con el propósito de fortalecer la autonomía del estudiante, facilitar la resolución de actividades y desarrollar competencias digitales. La actualización se realizó sobre la base de la experiencia acumulada desde la puesta en marcha de la modalidad en 2022.

Qué establece la resolución

La norma aprobó los roles y funciones de las supervisiones y de los centros educativos cabecera, así como orientaciones para la actualización de las aulas virtuales. También fija que el incumplimiento de estas responsabilidades podrá derivar en sanciones conforme al Estatuto del Docente.

Desde la DGE señalaron que la educación a distancia se consolidó como una herramienta para superar barreras de acceso, sostener la continuidad escolar y ampliar las oportunidades de finalización de estudios. La actualización de la plataforma se llevó adelante junto al programa Edutec y el Instituto Provincial de Administración Pública (IPAP).