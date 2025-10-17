El Sector Público Nacional registró el noveno mes consecutivo con superávit financiero

Este jueves, el Ministerio de Economía informó que el Sector Público Nacional (SPN) cerró septiembre con un superávit financiero de $309.623 millones, mientras que el resultado primario -antes del pago de $387.342 millones de intereses de deuda- fue de $696.965 millones. Este balance positivo marcó el noveno mes consecutivo con saldo a favor, consolidando un superávit equivalente al 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB) y un superávit primario del 1,3% del PIB, según el comunicado oficial.

Según los datos aportados, los ingresos totales del SPN alcanzaron $11,63 billones, lo que representa una mejora del 29,9% interanual, mientras que el gasto total fue de $10,93 billones, con una suba del 31,8% respecto de septiembre de 2024.

Dentro del gasto público, las transferencias corrientes sumaron $3,74 billones, con un incremento del 18,4% frente al año anterior. Las asignadas al sector privado crecieron 18,4% interanual, y las dirigidas al sector público, 23,1%.

Los subsidios económicos ascendieron a $969.818 millones, con una variación positiva del 36,2% en términos interanuales. Los subsidios energéticos subieron 36,5%, y los destinados al transporte, 46,4%.

En este marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la política fiscal de la administración de Javier Milei y cargó contra la oposición por sus intentos de “romper el equilibrio fiscal“. El funcionario aseguró que “el Gobierno continuará garantizando el orden en las cuentas públicas, ya que es condición necesaria para continuar mejorando la calidad de vida de los argentinos“.

En ese sentido, Caputo destacó que “el orden fiscal ha sido un pilar fundamental para bajar la inflación y reducir la presión tributaria al sector privado“, y precisó que desde el inicio de la gestión de Milei se logró “una baja de impuestos equivalente a 2,5% del PIB y un fuerte crecimiento del crédito para familias y empresas“.