El secreto que esconde la Laguna del Diamante que puede ser clave para potenciar el turismo en el Valle de Uco

La Laguna del Diamante guarda mucho más que uno de los paisajes más reconocibles, no solo de San Carlos, sino de toda la provincia. Sin embargo, su atractivo no se limita únicamente a la naturaleza: en sus alrededores, distintas investigaciones arqueológicas documentaron evidencias de la presencia incaica, con estructuras, áreas de ocupación y construcciones que ayudan a reconstruir cómo los pueblos originarios se vinculaban con este ambiente de altura.

Ahora, la Dirección de Áreas Protegidas de Mendoza y especialistas en arqueología trabajan para que esos conocimientos vayan más allá del ámbito científico y puedan llegar a la comunidad. El objetivo, indican desde el Gobierno, es divulgar la historia del área natural protegida del Valle de Uco sin perder de vista la necesidad de preservar las huellas culturales que conserva.

En ese sentido, las autoridades resaltaron que el trabajo “se apoya en investigaciones desarrolladas durante más de dos décadas” en dicho sector de la cordillera mendocina. Los resultados permitieron identificar distintas evidencias arqueológicas, entre ellas construcciones vinculadas con la circulación en ambientes de altura y manifestaciones que aportan información sobre las dimensiones simbólicas y culturales de las sociedades que habitaron o recorrieron estos territorios.

Qué revelan las huellas incas en la Laguna del Diamante

Las evidencias estudiadas permiten ampliar la mirada sobre la Laguna del Diamante: además de su importancia ambiental y paisajística, la zona tiene un valor histórico que ayuda a comprender la relación de los pueblos originarios con la cordillera.

Las investigaciones documentaron estructuras de distinta complejidad y áreas de ocupación, junto con construcciones asociadas al desplazamiento por sectores de altura. Estos elementos ofrecen pistas para estudiar cómo aquellas sociedades organizaron sus recorridos y se relacionaron con un entorno marcado por la presencia de volcanes, lagunas y cursos de agua.

En esa lectura del territorio, la caldera del Diamante también adquiere relevancia como espacio de interés arqueológico. El paisaje no aparece únicamente como un escenario natural, sino como parte de la relación cultural y simbólica que las sociedades del pasado establecieron con su entorno.

Los hallazgos, por lo tanto, permiten sumar una dimensión histórica a un lugar que suele ser reconocido principalmente por sus características naturales.

Un trabajo para acercar la historia a la comunidad

La iniciativa reúne a equipos técnicos de la Dirección de Áreas Protegidas con referentes científicos que investigan el patrimonio arqueológico de la reserva. A través de encuentros periódicos, intercambian información y analizan cómo comunicar los resultados de los estudios de manera accesible, rigurosa y respetuosa.

Entre los participantes se encuentra Alejandra Gasco, arqueóloga e integrante del equipo de investigación dirigido por Víctor Durán, junto con autoridades y personal técnico de la Dirección de Áreas Protegidas.

El desafío es convertir el conocimiento acumulado durante años de trabajo en herramientas que permitan a los visitantes y a la comunidad conocer mejor la historia del lugar. Para eso, se evalúa el desarrollo de contenidos interpretativos y otros recursos de divulgación que contribuyan a explicar el significado de las evidencias arqueológicas.

“La conservación de un área natural protegida también implica reconocer y valorar el patrimonio cultural que forma parte de su identidad“, destacó Iván Funes Pinter, director de Áreas Protegidas. En ese sentido, consideró que la articulación con los especialistas permite fortalecer la gestión con conocimiento científico y trabajar para que esa riqueza pueda ser comprendida por la comunidad.

Por su parte, Mariana Raviolo, subdirectora del área, señaló que el reto consiste en encontrar formas de comunicar ese patrimonio de manera clara y responsable, para que las personas puedan conocer la historia de la reserva y comprender por qué es importante protegerla.

La Laguna del Diamante, un patrimonio que va más allá del paisaje

El trabajo conjunto busca integrar la investigación arqueológica a las políticas de conservación de la reserva natural. La intención es que las evidencias históricas no queden restringidas a los ámbitos académicos, sino que puedan contribuir a una mayor valoración social del patrimonio.

Para el Valle de Uco, la iniciativa pone en primer plano otra dimensión de uno de sus espacios naturales más emblemáticos: la historia de las sociedades que dejaron sus huellas en la cordillera y las formas en que se relacionaron con un paisaje que hoy sigue despertando interés.

Los encuentros entre las autoridades y los especialistas continuarán para definir nuevas estrategias de divulgación. El desafío será acercar ese legado a distintos públicos sin perder el rigor científico ni descuidar la protección de las evidencias arqueológicas.