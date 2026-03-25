El salario creció en enero, pero quedó por debajo de la inflación por quinto mes

El inicio de 2026 dejó una postal conocida para el bolsillo de los argentinos: los ingresos avanzan, pero no lo suficiente. Según el último informe del INDEC, el índice de salarios registró en enero una suba del 2,5%, aunque volvió a quedar por detrás de la inflación, que en ese mismo período alcanzó el 2,9%.

La brecha, aunque leve en números, marca una tendencia que se repite. En el arranque del año, el incremento salarial no logró acompañar el ritmo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que implica una nueva caída del salario real para amplios sectores de la población.

El comportamiento de los ingresos no fue uniforme. Mientras el sector privado registrado tuvo una mejora del 2,1%, y el sector público apenas alcanzó un 1,8%, el sector privado no registrado mostró una suba del 4,4%, convirtiéndose en el único que logró superar la inflación mensual.

Este dato no es menor. En un contexto de alta volatilidad económica, el segmento informal —habitualmente el más vulnerable— terminó liderando la recuperación en términos relativos durante enero. Sin embargo, su dinámica responde a lógicas distintas, con menor estabilidad y sin garantías laborales.

En el caso del sector registrado, que agrupa tanto al empleo público como al privado formal, el aumento promedio fue del 2%. De esta manera, acumula ya cinco meses consecutivos con subas por debajo de la inflación, una señal que refleja las dificultades para recomponer el poder adquisitivo.

Al desagregar, el sector privado formal quedó 0,8 puntos porcentuales por debajo del IPC, mientras que el empleo público se ubicó 1,1 puntos por detrás. La distancia, aunque moderada, se sostiene en el tiempo y erosiona el ingreso real de los trabajadores.

En la comparación interanual, el panorama muestra otra cara. El índice general de salarios creció 37,7%, superando al aumento del costo de vida, que se ubicó en torno al 32,4%. Sin embargo, al analizar por sectores, la recuperación es desigual: el sector privado registrado avanzó 28,5%, el público un 30%, y el privado no registrado un marcado 80,6%.

Para el economista Tomás Amerio, estos números deben leerse con cautela. Si bien existe una mejora en términos generales, advirtió que los salarios aún no logran compensar la pérdida acumulada de los últimos años, lo que mantiene tensionado el consumo y el poder adquisitivo.

Así, enero volvió a confirmar una tendencia: los salarios crecen, pero la inflación sigue marcando el ritmo. Y en esa carrera, el bolsillo todavía corre desde atrás.