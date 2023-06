El arquero de Godoy Cruz, Diego “Ruso” Rodríguez fue insultado y amenazado de muerte por los hinchas de Independiente de Avellaneda. Lo mismo sucedió después de la victoria del Tomba contra el rojo.

El arquero y capitán de Godoy Cruz se expresó en sus redes sociales y aseguró que recibió muchos insultos y amenazas de muerte desde los hinchas del club donde se formó. Además dijo: “Ojalá aprendamos a ser mejores seres humanos”.

“Dentro de un día cargado de emociones, recibí varios mensajes deseándome la muerte de algunos hinchas del club donde me crié. Ayer, por ser parte de la colecta era un fenómeno, hoy que me tocó enfrentar a Independiente jugando para Godoy Cruz, significa que no quiero al club”, escribió el Ruso Rodríguez.

Salvada del Ruso Rodríguez y clasificación a copas

El arquero de 33 años fue una pieza clase y figura en la victoria del pasado domingo. Con varias atajadas, con una muy importante en el último minuto, mantuvo a Godoy Cruz arriba, para así poder ganar 2 a 1 en el Estadio Malvinas Argentinas.

De esta manera, Independiente sigue sin sumar puntos y se posiciona en el fondo de la tabla con 18 puntos, solo uno por encima del último. Por ahora, el rojo debería jugar un reducido para definir el descenso con Vélez, Atlético Tucumán, Huracán, Banfield y Unión. Pues estos tienen la misma cantidad de puntos (18) y Arsenal 17, pero este último prácticamente ya está descendido por promedios.

Por el otro lado, Godoy Cruz alcanzó las 29 unidades en 19 partidos y se metió en la novena posición, entrando en zona de copa y dejando afuera a Boca. Hasta ahora, el Tomba podría jugar la Copa Sudamericana.