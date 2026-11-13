El romántico origen de la Cabalgata a los Claveles que vuelve a reunir a San Carlos este domingo

La tradicional Cabalgata a los Claveles volverá a realizarse este domingo 15 de noviembre en San Carlos, en el marco de las actividades por la Fiesta Provincial de la Tradición. La concentración de las delegaciones será a partir de las 8h en el Teatro Municipal Neyú Mapú, desde donde partirán hacia el Campo Vega, ubicado en las cercanías del Cerro de los Claveles, en el desierto de Huayquerías. Al finalizar el recorrido habrá espectáculos musicales con Los Reseros del Valle, Los Cordilleranos, El Legado, Sabrina Gallardo y Los Labriegos.

La celebración tiene sus raíces en una antigua práctica de los puesteros y gauchos de la zona, que durante sus recorridos por el campo y las tareas ganaderas pasaban varios días lejos de sus hogares. En esas travesías llegaban hasta el cerro para recolectar claveles del aire y llevarlos como obsequio a sus amadas. La flor, reconocida por su particular perfume, también se utilizaba para aromatizar las viviendas. Con el tiempo, aquel gesto se transformó en una costumbre compartida que pasó de generación en generación.

La tradición comenzó en la década de 1940 y, debido a su valor cultural y turístico, se convirtió en una actividad oficial promovida por la Municipalidad de San Carlos desde 2008. En 2022, la Cámara de Diputados de Mendoza declaró de interés la Cabalgata al Cerro de los Claveles, destacando su importancia para preservar las costumbres rurales y la identidad del departamento. La convocatoria reúne a jinetes, agrupaciones gauchas, familias y vecinos que recrean el recorrido de aquellos antiguos trabajadores rurales.

El regreso de esta celebración busca mantener vigente una de las expresiones más representativas de la cultura sancarlina. Más que una cabalgata, se trata de recuperar una historia ligada al paisaje, las costumbres gauchas y los vínculos familiares, que cada noviembre vuelve a reunir a la comunidad alrededor de una de sus tradiciones más queridas.