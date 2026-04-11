El rock solidario llega al Teatro Independencia con dos noches a pura música

La Subsecretaría de Cultura, junto al Banco de Alimentos de Mendoza, presentó el festival “El rock de la buena leche”, una propuesta solidaria que se realizará los días 16 y 22 de abril en el Teatro Independencia, a partir de las 20.30.

La iniciativa busca combinar música en vivo con un fin solidario: reunir alimentos y recursos para fortalecer la asistencia a organizaciones sociales de la provincia. En ese sentido, el evento convoca a la comunidad a participar a través del rock y la colaboración.

Foto: cortesía prensa Cultura Mendoza

Cada jornada contará con la presencia de bandas mendocinas, mientras que el cierre estará a cargo de reconocidos grupos nacionales. El jueves 16 se presentarán Néctar 02, Toby Deltin y La Ilíada de Pope, con el cierre de Los Pericos. En tanto, el miércoles 22 será el turno de Aluhé, Bruno Pinto y Setas, y el cierre estará a cargo de La Portuaria.

Todo lo recaudado será destinado al Banco de Alimentos de Mendoza, que trabaja con distintas organizaciones sociales. Desde la institución destacaron la importancia de generar nuevas formas de colaboración para garantizar el acceso a alimentos, especialmente los de alto valor nutricional.

Además, el evento representa una oportunidad para que bandas locales se presenten en uno de los escenarios más importantes de la provincia, en el marco de los 100 años del teatro.

En cuanto a las entradas, el acceso será bajo un formato mixto: se deberá abonar un ticket de $5.000 y aportar una caja de leche en polvo de 800 gramos.

Las entradas podrán adquirirse únicamente en la boletería del teatro en fechas específicas según cada función, incluyendo días previos y el mismo día del espectáculo.