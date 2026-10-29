El riesgo país tuvo su mayor caída en tres semanas y el dólar oficial retrocedió

Este jueves los mercados fueron favorables: los bonos argentinos en dólares registraron un rebote y el riesgo país anotó su mayor caída diaria en tres semanas. Además, en paralelo, el dólar oficial retrocedió en el mercado mayorista, aunque se mantuvo cerca de su cotización máxima, en términos nominales.

El indicador elaborado por JP Morgan cayó un 2,9% y terminó la jornada en 741 puntos básicos. La baja estuvo acompañada por subas de hasta 1,5% en los títulos soberanos en moneda extranjera.

Entre los bonos con mejor desempeño se destacaron el Global 2035, que avanzó un 1,5%; el Bonar 2041, con una mejora del 1,4%; y los Bonar 2035 y 2038, que subieron un 1,3%.

En Wall Street, los ADR de empresas argentinas mostraron resultados dispares. En ese contexto, Loma Negra encabezó las subas, con un avance del 1,8%, seguida por Banco Macro (+1,6%) e IRSA (+1,2%). En contrapartida, YPF perdió un 2,6%, Edenor cayó un 2,5% y Central Puerto retrocedió un 1,8%.

Por su parte, el índice MSCI Merval bajó un 0,7% y se ubicó en 94.810,43 puntos.

Cómo cerraron las distintas cotizaciones del dólar

En el mercado cambiario, el dólar mayorista cedió $3 y cerró en $1.539 para la venta, aunque todavía está cerca de su máximo, de $1.542.

En ese marco, la distancia respecto del techo de la banda cambiaria también se mantuvo cerca de su mínimo histórico: el límite superior se ubicó en $1.949,91, un 26,7% por encima del tipo de cambio mayorista.

Por su parte, en el segmento minorista, el dólar del Banco Nación se mantuvo sin cambios en $1.560 para la venta. Con ese valor, el dólar tarjeta quedó en torno a los $2.028; mientras que el promedio informado por el Banco Central se ubicó en $1.560,69.

Entre las cotizaciones paralelas, el dólar blue operó estable a $1.565. El dólar MEP subió a $1.565,41, mientras que el contado con liquidación (CCL) retrocedió levemente hasta los $1.653,80.