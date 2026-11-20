El riesgo país de Argentina cerró este viernes 20 de noviembre en 1.070 puntos básicos, en una jornada marcada por una fuerte caída de los bonos soberanos y una creciente incertidumbre en los mercados financieros.

El indicador elaborado por JP Morgan registró un incremento de 139 unidades respecto de los 931 puntos del jueves, lo que representa una suba cercana al 15% en apenas una jornada.

De esta manera, el riesgo país volvió a superar la barrera de los 1.000 puntos por primera vez desde octubre de 2025, reflejando el deterioro de la confianza de los inversores en los títulos de deuda argentinos.

La escalada se produjo en medio de una ola de ventas de bonos en dólares, tanto bajo legislación local como extranjera, que presionó sus cotizaciones y elevó las tasas de rendimiento exigidas por el mercado.

Por qué subió el riesgo país en Argentina

El aumento del indicador está relacionado con la caída del valor de los bonos soberanos y las dudas de los inversores sobre la capacidad del país para afrontar sus próximos compromisos financieros.

Uno de los principales focos de atención está puesto en enero de 2027, cuando Argentina deberá enfrentar vencimientos de deuda por aproximadamente 4.400 millones de dólares.

A este escenario se suma la volatilidad internacional, que también afectó a los activos de economías emergentes.

El deterioro financiero se profundizó durante noviembre. Después de haber alcanzado niveles cercanos a los 400 puntos básicos en julio, el indicador más que duplicó su valor en cuatro meses.

El dólar también cerró la semana en alza

La tensión financiera se trasladó al mercado cambiario. El dólar oficial minorista terminó la jornada en $1.595 en el Banco Nación, mientras que el mayorista alcanzó los $1.580.

Por su parte, el dólar blue se ubicó en $1.675, en tanto que las cotizaciones financieras también registraron incrementos.

El comportamiento de los mercados vuelve a representar un desafío para el equipo económico del presidente Javier Milei, que busca recuperar el acceso al financiamiento internacional.

Qué significa que el riesgo país supere los 1.000 puntos

El riesgo país mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos argentinos y los títulos del Tesoro de Estados Unidos, considerados una referencia de menor riesgo.

Cuando el indicador aumenta, significa que los inversores exigen mayores rendimientos para financiar al país, debido a una percepción más elevada de riesgo.

Un riesgo país de 1.070 puntos equivale a una prima de 10,7 puntos porcentuales anuales sobre el rendimiento de referencia estadounidense.

Este escenario dificulta el acceso de Argentina a los mercados internacionales de crédito y puede encarecer el financiamiento para empresas.

Con los bonos en retroceso y el riesgo país nuevamente en cuatro cifras, el Gobierno enfrenta el desafío de recuperar la confianza de los inversores antes de los importantes vencimientos de deuda previstos para 2027.