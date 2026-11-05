El riesgo país supera los 900 puntos y ya aumentó más de 100% en casi cuatro meses

La magnitud del deterioro quedó reflejada en octubre, cuando el riesgo país avanzó 181 puntos básicos y terminó el mes en 787 unidades. La tendencia continuó durante los primeros días de noviembre, hasta superar los 918 puntos.

El riesgo país argentino volvió a encender las alarmas de los inversores. Después de haber perforado los 400 puntos básicos en julio, el indicador elaborado por JP Morgan superó los 900 puntos en noviembre, lo que representa un incremento superior al 100% en menos de cuatro meses.

La magnitud del deterioro quedó reflejada en octubre, cuando el riesgo país avanzó 181 puntos básicos y terminó el mes en 787 unidades. La tendencia continuó durante los primeros días de noviembre, hasta superar los 918 puntos.

El movimiento contrasta con lo que sucedía durante la primera mitad del año, cuando la mejora de las expectativas económicas, las compras de divisas del Banco Central y la expectativa de una normalización financiera habían impulsado las cotizaciones de los títulos soberanos.

Sin embargo, ese optimismo comenzó a perder fuerza y el mercado volvió a exigir una mayor compensación para mantener deuda argentina.

La incertidumbre política y económica detrás de la suba

Uno de los principales factores que explican el incremento del riesgo país es el adelantamiento de las preocupaciones electorales. Aunque todavía falta tiempo para las elecciones presidenciales de 2027, los inversores comenzaron a incorporar en las valuaciones de los bonos distintos escenarios políticos y sus posibles consecuencias sobre la política económica.

“Las valuaciones comienzan incorporar riesgo político y electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2027, y un escenario de interrogantes respecto a la conformación de la oposición, el grado de polarización de la contienda y el nivel de continuidad que en definitiva tendrá el actual programa económico”, explicó Eric Ritondale, economista jefe de Puente.

La dimensión de este fenómeno quedó expuesta en el comportamiento del indicador durante los últimos meses. Según el especialista, entre agosto y octubre el spread soberano argentino aumentó alrededor de 400 puntos básicos. De ese incremento, cerca de 300 puntos correspondieron a factores locales y unos 100 puntos al contexto internacional.

Es decir, aproximadamente el 75% del deterioro respondió a cuestiones propias de la Argentina, mientras que el 25% restante estuvo relacionado con las tasas globales y el comportamiento de los mercados emergentes.