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Riesgo país

El riesgo país llegó a 675 puntos, el mayor nivel del año

El índice de JP Morgan se acerca a los 700 puntos básicos. En lo que va de octubre, acumula un incremento del 11,2%.

El riesgo país de la Argentina vuelve a subir este lunes y trepa hasta los 675 puntos básicos, lo que implica un salto de más del 4% respecto del cierre previo y una nueva escalada que lo lleva al mayor nivel del año.

El indicador del JP Morgan avanza 29 unidades respecto a los 648 puntos en los que finalizó la jornada previa, lo que representa un incremento del 4,2%. Así, acumula una suba del 11,2% en lo que va del décimo mes del año. Respecto al acumulado de 2026, el aumento alcanza el 18,2%.

La cifra alcanzada en el arranque de las operaciones significa el mayor valor en lo que va del 2026 y en los últimos 12 meses, ya que el último registro más elevado corresponde a fines de octubre del 2025 cuando se ubicaba en 685 puntos.

El alza está propiciada por un nuevo declive de los bonos en dólares, que caen hasta 0,75% liderados por el Global 2046, seguido del Global 2041 (-0,6%), y el Global 2038 (-0,19%). Los Bonares presentan bajas de hasta 0,7% encabezados por el Bonar 2041 y el Bonar 2028, y seguido por el Bonar 2038 (-0,68%).

Por el lado de las acciones argentinas que cotizan en Nueva York, se exhiben una mayoría de cotizaciones en terreno negativo, lideras por Edenor (-3,4%), YPF (-2,2%), Tenaris (-2%), BBVA (-2%), Telecom (-1,9%) y Banco Galicia (-1,7%).

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EconomíaRiesgo PaísJP Morgan

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