El revés financiero que sacude la vida de Lionel Messi

Lionel Messi recibió en los últimos días una noticia poco alentadora fuera de los campos de juego: Ros tower, su compañía inmobiliaria, cerró el balance de 2024 con pérdidas por 7,5 millones de euros.

El resultado representa un incremento superior al 300% en comparación con el año anterior y se explica fundamentalmente por un deterioro contable en el valor de sus propiedades.

La firma, creada en 2013 para unificar todas las inversiones del futbolista en el rubro, atravesó una reconversión clave durante el último año.

En 2024 adoptó el formato socimi (similar a un fideicomiso inmobiliario), lo que le permitió debutar en Portfolio Stock Exchange, una bolsa alternativa que la exime del impuesto a sociedades a cambio de distribuir el 80% de sus ganancias. Actualmente, su valor de mercado supera los 223 millones de euros.

Pese al balance negativo, la actividad operativa mostró estabilidad: Rostower obtuvo 7,1 millones de euros en ingresos por alquileres y otras rentas. El rojo surge del ajuste de 5,8 millones en el valor contable de sus inmuebles, un movimiento que no implica salida de dinero, pero sí reduce el patrimonio declarado.

A través de esta firma, el delantero del Inter Miami —que disputará la final de la MLS ante Vancouver Whitecaps— administra una amplia cartera de bienes que incluye departamentos de lujo en Londres, París, Ibiza y Barcelona, además de oficinas en Sitges y Castelldefels, y el edificio Rostower en el Eixample barcelonés.

Rostower integra el holding Limecu España 2010, estructura que administra todos los negocios del astro. Dentro de ella también funciona Leo Messi Management, la empresa encargada de gestionar sus derechos de imagen. En 2023, el conglomerado facturó 109,3 millones de euros y obtuvo 15,1 millones de ganancias, ratificando el alcance global de la marca Messi más allá del deporte.