El escándalo que habría protagonizado la concejal Andrea Pelegrina (Frente Cambia Mendoza) contra el coordinador del Área de Discapacidad de la Municipalidad de Tupungato, Luis Calderón, durante los festejos por el 168° aniversario del departamento sumó un nuevo capítulo.

Luego de que la edil rompiera el silencio y atribuyera la denuncia en su contra a una supuesta maniobra política, el funcionario municipal salió a responder y cuestionó su versión de los hechos.

Uno de los argumentos que había planteado Andrea Pelegrina para desacreditar el episodio fue que ella había llevado sus propias reposeras para disfrutar del espectáculo, por lo que consideró que el conflicto por los asientos reservados para personas con discapacidad y adultos mayores carecía de sentido.

Sin embargo, Luis Calderón, en diálogo con Diario NDI, rechazó esa explicación y aseguró que la imagen de la concejal sentada en las reposeras corresponde a un momento posterior al incidente. Según relató, luego de que se le negara utilizar los espacios reservados, la edil y sus acompañantes buscaron otros asientos para presenciar el espectáculo.

“Con respecto a la foto que ella sube sentada en reposeras, eso fue después del acto bochornoso que protagonizó”, sostuvo el coordinador de Discapacidad. Además, acusó a la concejal de haber denigrado a empleados municipales y humillado a personas con discapacidad durante el intercambio.

Una denuncia que también involucra al marido de la concejal

Calderón también aportó un dato sobre el alcance de la denuncia, siempre según su relato, realizada en la Comisaría 20. El funcionario explicó que la misma es penal y no se limita al episodio que habría protagonizado con Andrea Pelegrina, sino que incluye una situación de violencia que, afirmó, sufrió por parte del marido de la concejal.

En ese sentido, confirmó que durante la jornada comenzaron a convocar a declarar a los testigos que incluyó en la presentación.

La respuesta a las acusaciones políticas

Otro de los puntos que Luis Calderón buscó despejar fue la interpretación política que Andrea Pelegrina le atribuyó al conflicto. La concejal había asegurado que detrás de la denuncia existía una intención de desplazarla de su banca por pertenecer al sector de Luis Petri.

Frente a esas afirmaciones, el funcionario municipal negó cualquier vinculación partidaria y aseguró que no milita ni está afiliado a ningún espacio político.

“Yo personalmente no formo parte de ninguna lista política, jamás he militado para nadie ni tampoco estoy afiliado a ningún partido”, remarcó.

Finalmente, Luis Calderón sostuvo que su intervención respondió exclusivamente a sus responsabilidades como coordinador del Área de Discapacidad y que no pretende involucrarse en las disputas políticas que surgieron después del episodio.

“Yo solo denuncié el hecho de violencia y cumplí mi rol de coordinador”, concluyó en su contacto con este medio.