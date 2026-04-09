El Relevamiento de Expectativas del Mercado del BCRA subió la proyección de la inflación de marzo: de cuánto sería

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó el nuevo Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) -correspondiente a marzo-, en el que consultoras, economistas e instituciones financieras actualizaron sus proyecciones sobre inflación, tipo de cambio, tasas de interés, actividad económica y desocupación.

Así, las principales consultoras relevadas por el Banco Central de la República Argentina ajustaron al alza sus previsiones de inflación para marzo, la cual estimaron que será del 3% mensual.

De este modo, el dato implica un incremento de 0,5 puntos porcentuales respecto al informe anterior. Entre los analistas con mejores antecedentes -el denominado Top 10- la proyección es levemente superior y se ubica en 3,1% para el tercer mes del año.

El REM del Banco Nación corrigió al alza la proyección de la inflación de marzo.

En cuanto a la inflación núcleo, que excluye precios regulados y estacionales, las consultoras estiman una variación de 2,9%, mientras que el grupo más preciso la ubica en torno al 3%, también con una corrección al alza frente al relevamiento previo.

¿Qué pasará con la cotización del dólar?

Por su parte, el informe también incluyó proyecciones sobre el tipo de cambio oficial. En ese sentido, para abril, se estima una cotización en torno a los $1.420, mientras que para diciembre de 2026 se espera que alcance los $1.700, lo que implicaría una variación interanual del 17,4%.

A pesar de esta proyección, los valores estimados son inferiores a los previstos en el REM anterior para el corto plazo. Sin embargo, los analistas anticipan una aceleración hacia fin de año, con un dólar que pasaría de $1.572 en septiembre a $1.700 en diciembre y alcanzaría los $1.780 en marzo de 2027.

¿Cómo evolucionará la actividad económica?

Además, el relevamiento también incluyó proyecciones sobre la actividad económica. En ese sentido, de acuerdo a los resultados obtenidos por los analistas, el PBI creció 1,3% en el primer trimestre de 2026 en comparación con el último trimestre de 2025, con una mejora respecto a la medición anterior.

En cuanto a las estimaciones para el resto del año, proyectan un crecimiento del 0,8% en el segundo trimestre y del 0,7% en el tercero. En términos anuales, esperan una expansión del 3,3% en 2026, levemente por debajo del REM previo y lejos del 5% previsto por el Gobierno en el Presupuesto.

Crece el desempleo

En paralelo, el mercado ajustó al alza sus previsiones de desempleo. Según el informe, la desocupación habría alcanzado el 7,6% en el primer trimestre y se mantendría por encima del 7% durante todo el año, con una proyección de 7,3% hacia el cierre de 2026.



