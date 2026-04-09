Search
Instagram Facebook Twitter
inflacion
¿SE PRENDEN LAS ALARMAS?

El Relevamiento de Expectativas del Mercado del BCRA subió la proyección de la inflación de marzo: de cuánto sería

El último informe del Banco Central marcó un nuevo ajuste al alza en las estimaciones de precios. Además, también modificó sus previsiones sobre el dólar, el crecimiento económico y el empleo para los próximos meses.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó el nuevo Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) -correspondiente a marzo-, en el que consultoras, economistas e instituciones financieras actualizaron sus proyecciones sobre inflación, tipo de cambio, tasas de interés, actividad económica y desocupación.

Así, las principales consultoras relevadas por el Banco Central de la República Argentina ajustaron al alza sus previsiones de inflación para marzo, la cual estimaron que será del 3% mensual.

De este modo, el dato implica un incremento de 0,5 puntos porcentuales respecto al informe anterior. Entre los analistas con mejores antecedentes -el denominado Top 10- la proyección es levemente superior y se ubica en 3,1% para el tercer mes del año.

El REM del Banco Nación corrigió al alza la proyección de la inflación de marzo.

En cuanto a la inflación núcleo, que excluye precios regulados y estacionales, las consultoras estiman una variación de 2,9%, mientras que el grupo más preciso la ubica en torno al 3%, también con una corrección al alza frente al relevamiento previo.

¿Qué pasará con la cotización del dólar?

Por su parte, el informe también incluyó proyecciones sobre el tipo de cambio oficial. En ese sentido, para abril, se estima una cotización en torno a los $1.420, mientras que para diciembre de 2026 se espera que alcance los $1.700, lo que implicaría una variación interanual del 17,4%.

A pesar de esta proyección, los valores estimados son inferiores a los previstos en el REM anterior para el corto plazo. Sin embargo, los analistas anticipan una aceleración hacia fin de año, con un dólar que pasaría de $1.572 en septiembre a $1.700 en diciembre y alcanzaría los $1.780 en marzo de 2027.

¿Cómo evolucionará la actividad económica?

Además, el relevamiento también incluyó proyecciones sobre la actividad económica. En ese sentido, de acuerdo a los resultados obtenidos por los analistas, el PBI creció 1,3% en el primer trimestre de 2026 en comparación con el último trimestre de 2025, con una mejora respecto a la medición anterior.

En cuanto a las estimaciones para el resto del año, proyectan un crecimiento del 0,8% en el segundo trimestre y del 0,7% en el tercero. En términos anuales, esperan una expansión del 3,3% en 2026, levemente por debajo del REM previo y lejos del 5% previsto por el Gobierno en el Presupuesto.

Crece el desempleo

En paralelo, el mercado ajustó al alza sus previsiones de desempleo. Según el informe, la desocupación habría alcanzado el 7,6% en el primer trimestre y se mantendría por encima del 7% durante todo el año, con una proyección de 7,3% hacia el cierre de 2026.

ETIQUETAS:

dólarinflaciónBCRABanco Centralactividad económicaREM

+ Noticias

¿SE PRENDEN LAS ALARMAS?

El Relevamiento de Expectativas del Mercado del BCRA subió la proyección de la inflación de marzo: de cuánto sería

Por: Redacción NDI

Condenaron al asesino de la mujer asesinada a la salida de un boliche en Guaymallén: qué pena recibió

Por: Redacción NDI

servicio meteorológico

Baja un poco la temperatura y así estará el tiempo este jueves en Mendoza

Por: Redacción NDI

refuncionalización

El Autódromo General San Martín quedó a un paso de ser solo un recuerdo

Por: Ana San Martin

COPA ARGENTINA 2026

Sede confirmada para el debut de Gimnasia y Esgrima en la Copa Argentina: ¿dónde juega el Lobo?

Por: Redacción NDI

aguardan empresa

Luján tiene colectoras listas a la espera de la obra del Acceso Sur

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter