El récord que rompe la gestión económica de Milei tras la inyección de dólares que ingresó

Las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvieron a marcar un nuevo récord esta tarde, al superar la marca de los US$ 48.000 millones. En paralelo, anotó la tercera mayor compra en la gestión de Javier Milei.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la entidad financiera logró superar otra marca que no se veía desde 2019, cuando las reservas internacionales se ubicaban por encima de los US$ 48.000 millones.

Este jueves, el BCRA logró superar esa marca y cerrar con US$ 48.511 millones, algo que no sucedía desde la administración de Mauricio Macri, en septiembre de 2019.

En la gestión de Cambiemos, las reservas del Banco Central lograron alcanzar los US$ 48.601 millones.

En paralelo, la entidad que preside Santiago Bausili continúa con la compra de divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC): esta tarde adquirió US$ 447 millones, la tercera mayor compra diaria en el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) y la segunda más alta del año.

Así, acumula 96 jornadas consecutivas en donde interfiere en el mercado mayorista para sumar dólares. Solamente el 2 de enero no realizó operaciones.

Desde que puso en marcha la “fase 4” del programa monetario, el BCRA compró US$ 9.681 millones. Esto representa el 96% de la meta anual.

La misma se fijó en los US$ 10.000 millones para el 2026 con la posibilidad de extenderse hasta los US$ 17.000 millones, dependiendo de la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios.

De esta manera, lleva comprados US$ 2.526 millones en mayo. El mes anterior fue donde anotó la mayor compra mensual, cuando llegó a adquirir US$ 2.769 millones en el cuarto mes.

La liquidación del agro y una mayor colocación de deuda por parte de las empresas le permitieron a la autoridad monetaria conseguir un mayor caudal de divisas.

Para obtener estos dólares, el BCRA emite pesos, lo que en la práctica implica una expansión de la base monetaria.

Sin embargo, mediante operaciones de esterilización monetaria -como las licitaciones de deuda-, esos pesos son retirados del mercado, por lo que el impacto sobre la base monetaria se neutraliza.

Al respecto, el director de EcoGo, Sebastián Menescaldi, indicó que la entidad retira esa liquidez mediante “bonos en pesos, la remuneración de pasivos y otros mecanismos monetarios“.

“Por ahora no hay un exceso de pesos significativo, con lo cual (el BCRA) podría seguir comprando. Hay que ver si luego la demanda de pesos crece y le permite también emitir sin esterilizar. Pero eso dependerá de la demanda de crédito“, señaló ante esta agencia.