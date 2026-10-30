El ranking que ubica a Martín Aveiro al frente de la producción legislativa en el Congreso

El diputado nacional Martín Aveiro encabeza el ranking de producción legislativa entre los representantes de Mendoza en la Cámara baja, con 111 proyectos propios presentados. Así lo señala el Monitor Data CP, un relevamiento elaborado por la Carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Del total de iniciativas impulsadas por el legislador, 46 corresponden a proyectos de ley, 37 son de resolución y 28 de declaración. El volumen de su actividad también lo ubica por encima del 92% de los integrantes de la Cámara de Diputados de la Nación.

En el relevamiento provincial, detrás de Aveiro aparece Lourdes Arrieta, con 81 proyectos. El listado continúa con Mercedes Llano, que registra 27 iniciativas; Lisandro Nieri, con 8; y Luis Petri, con 6.

El informe también releva otros aspectos de la actividad parlamentaria. Aveiro registra un 96% de presentismo en las votaciones contabilizadas, con participación en 110 de las 114 instancias relevadas.

En cuanto a su intervención en el recinto, acumula 6.331 palabras distribuidas en 12 exposiciones, con un promedio de 528 palabras por participación.

Además, integra la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde participa en el tratamiento de iniciativas vinculadas con el funcionamiento institucional y el sistema democrático.

Entre sus proyectos recientes se encuentra una propuesta para garantizar el acceso gratuito y equitativo a medicamentos esenciales, con el objetivo de evitar que la capacidad económica de las personas determine sus posibilidades de acceder a tratamientos.

Los datos del Monitor Data CP permiten dimensionar la actividad legislativa de los representantes mendocinos a partir de la cantidad de proyectos presentados, la asistencia a las votaciones y las intervenciones en el recinto.