El ranking que dejó en una posición incómoda a un diputado libertario

Un informe de Parlamentario sobre la actividad en el Congreso nacional reveló cuántas palabras pronunciaron los diputados durante las sesiones de 2025. El relevamiento aclara que la cantidad de intervenciones en el recinto no constituye necesariamente un indicador directo de productividad legislativa, aunque sí representa un dato relevante para medir la participación en los debates.

“Hablar mucho en el recinto no es un mérito en sí mismo. No es hablar allí la única función de los legisladores, y por lo tanto figurar en lugares encumbrados de la lista no necesariamente sea índice de mayor laboriosidad. Pero es un dato valioso que tampoco puede ser soslayado”, señala el informe.

Entre los legisladores mendocinos, el que más intervino fue Álvaro Martínez (La Libertad Avanza), quien pronunció 12.754 palabras y se ubicó en el puesto 18 del ranking general. El dato resulta llamativo porque superó ampliamente en intervenciones a varios legisladores que ingresaron por La Libertad Avanza, incluido el presidente del partido en Mendoza, Facundo Correa Llano.

En segundo lugar entre los mendocinos aparece Julio Cobos (UCR), quien finalizó su mandato en diciembre de 2025. Con 9.994 palabras pronunciadas se ubicó en el puesto 32 del ranking. Uno de los factores que influyó en su registro es que, como autoridad de la Cámara, en distintas oportunidades ocupó la presidencia del recinto en reemplazo de Martín Menem, lo que incrementó su participación en las sesiones.

La tercera mendocina con mayor participación fue Lourdes Arrieta, ubicada en el puesto 80. Más atrás en el ranking se ubica el radical Lisandro Nieri, en el puesto 96. Luego aparece Mercedes Llano (Partido Demócrata, dentro del bloque de La Libertad Avanza), quien se posiciona en el lugar 121 con 2.341 palabras.

En la parte baja de la tabla figuran el peronista Adolfo Bermejo, con 1.354 palabras (puesto 148), y la radical Pamela Verasay, con 1.006. Los últimos lugares entre los representantes mendocinos corresponden a Martín Aveiro, con 820 palabras (puesto 166), y Liliana Paponet, con 723 (puesto 174), ambos peronistas.

El informe también destaca un dato llamativo: Facundo Correa Llano, presidente de La Libertad Avanza en Mendoza, figura entre los 17 diputados nacionales que no pronunciaron ni una sola palabra durante las sesiones del año.

La situación contrasta con la intensa participación de su comprovinciano Álvaro Martínez, quien dedicó gran parte de sus intervenciones a defender las reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei. Ni hablar el contraste con Luis Petri, que a poco de asumir, en diciembre del 2025 pasado, terminó el año con 1.543 palabras pronunciadas en el recinto.