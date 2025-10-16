El radicalismo universitario recuperó el Centro de Estudiantes de Ciencias Políticas tras 12 años

Las elecciones de centros de estudiantes en la Universidad Nacional de Cuyo confirmaron un resultado sorpresivo y de alto impacto político: la Franja Morada se impuso en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, poniendo fin a un ciclo de doce años de hegemonía peronista.

Este jueves se conocieron los resultados que confirman un giro significativo dentro de una de las facultades históricamente identificadas con el PJ en la casa de estudios, que, a su vez, es la casa de estudios de la que se egresó el gobernador Alfredo Cornejo.

El proceso electoral que se llevó adelante este miércoles contó con la participación de cinco listas, aunque la clave del resultado final residió en la fractura del peronismo universitario. Las agrupaciones que representaban al peronismo se presentaron divididas en dos frentes principales: la Lista 2 – Frente por la Universidad Pública y la Lista 17 – Frente Patrio, diluyendo así el caudal de votos que mantenía la conducción desde 2013.

La Agrupación Reformista Franja Morada capitalizó esta división y logró la presidencia del Centro de Estudiantes, que estará a cargo de Katherina Espinoza, estudiante de Ciencia Política y Administración Pública. Será acompañada en la Secretaría General por Giovanna Díaz, de Comunicación Social.

Si bien el brazo universitario de la UCR logró el control del Centro de Estudiantes, las conducciones de las distintas carreras mostraron un reparto de fuerzas. El radicalismo se adjudicó las coordinaciones de las carreras de Comunicación Social – por décimo año seguido-, Ciencia Política y Administración Pública, y la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Políticas Públicas.

Por su parte, las agrupaciones peronistas lograron retener la conducción de carreras tradicionales como Trabajo Social, Sociología y la Tecnicatura en Producción Audiovisual. No obstante, el triunfo del radicalismo en el Centro de Estudiantes representa el giro político más relevante, enviando una señal a todo el ámbito de la UNCUYO sobre el cambio en el mapa de poder estudiantil