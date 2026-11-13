El radicalismo se envalentona y un candidato a intendente calienta la campaña electoral

El enfrentamiento político entre Cambia Mendoza y el intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur, sumó un nuevo capítulo. El dirigente radical Hernán Amat publicó una serie de mensajes en redes sociales en los que cuestionó los argumentos del jefe comunal en su disputa por la coparticipación provincial y le reclamó que asuma las responsabilidades por los resultados de su administración.

“Un mandato se sostiene con resultados concretos y asumiendo las propias decisiones, las que salen bien y las que no. Culpar a terceros después de tantos años en la función pública ya no es una opción válida”, expresó Amat.

El dirigente también recordó la trayectoria política de Mansur, quien fue tres veces intendente y ocupó cargos legislativos provinciales y nacionales. “Su propia demanda evidencia que el problema viene de años, el municipio debe responder y hacerse cargo de su gestión”, sostuvo.

Un mandato se sostiene con resultados concretos y asumiendo las propias decisiones, las que salen bien y las que no. Culpar a terceros después de tantos años en la función pública, ya no es una opción válida.



Hágase cargo, Intendente. pic.twitter.com/60KvfmgRO2 — Hernan Amat (@AmatHernan) November 13, 2026

Uno de los puntos centrales de la publicación fue la defensa de la reforma de la ley de coparticipación. Amat señaló que el coeficiente de Rivadavia pasó de -0,773 a -0,749 con la modificación aplicada en 2024. Aunque reconoció que el departamento pretende una mejora mayor, afirmó que “una mejora insuficiente no demuestra discriminación”.

También cuestionó la estrategia judicial del municipio. “Pide federalismo, pero en el juicio los quiere afuera”, escribió, en referencia al rechazo de Rivadavia a la participación de otros departamentos en la causa. Para Amat, una reforma del sistema requiere diálogo y acuerdos políticos, mientras que la Justicia debe controlar su aplicación.

La disputa por la gestión y la carrera electoral

Los mensajes profundizan el posicionamiento que Cambia Mendoza había expresado en un comunicado difundido recientemente bajo la consigna “Más recursos, menos excusas”. Allí, el frente opositor reconoció la necesidad de mejorar la coparticipación, pero advirtió que el reclamo no puede funcionar como explicación para los problemas municipales.

La discusión tiene además una proyección electoral: Cambia Mendoza busca recuperar la conducción de Rivadavia en 2027, frente a Mansur o al dirigente que el oficialismo municipal elija para darle continuidad a su proyecto.

“Queremos mejorar la coparticipación, no usar el reclamo como escudo de la gestión. Los vecinos piden respuestas, no culpables”, concluyó Amat.