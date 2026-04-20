El radicalismo definió jefaturas en el Senado: cómo se repartieron el poder

Son tiempos de definiciones en la Legislatura provincial porque cada recambio de bancas reconfigura el poder, en función de quiénes ganaron y perdieron lugares. La alianza entre la UCR y La Libertad Avanza permitió el ingreso de varios nombres, pero cada uno tendrá su bloque, por decisión de los libertarios.

Los conducidos por Facundo Correa Llano, cuyos números de celulares parecen un secreto de Estado y no se juntan con los que también fueron parte del triunfo en octubre, tendrán su propio bloque. Los radicales, por su parte, definieron quiénes serán los jefes de bloque.

Hay una particularidad en el Senado y es que no hay interbloque de Cambia Mendoza porque son sólo radicales los que se sentaron en las bancas oficialistas, a diferencia de Diputados, donde hay varios aliados. No hubo sorpresas con las definiciones aunque hay un gesto de los liderados por el ex boina blanca Luis Petri.

La propuesta que se votó fue la continuidad de la Presidencia Provisional del Senado, a cargo de Martín Kerchner. Asimismo, Natacha Eisenchlas y Gustavo Soto fueron ratificados como presidente y vicepresidente del bloque, respectivamente. El poder se repartió entre los seguidores de Alfredo Cornejo y los de la UCR de Capital, que tiene a Ulpiano Suárez como uno de los anotados para la carrera del 2027.

El gesto interesante en ese armado es justamente el del sector de Mendocinos por el Futuro, los petristas: están en la foto y son parte del bloque porque Beatriz Galiñares está en la foto y dentro de los 19 senadores anunciado como oficialistas. No está Oscar Sevilla pero por razones de fuerza mayor.

La foto muestra que el petrismo no armaría bloque aparte por el momento como se rumoreaba. Esta confirmación se debería ver en la Cámara de Diputados, que aun no define a sus autoridades y en donde los petristas tienen mayor número.

“Con 19 integrantes, el bloque de la UCR de Mendoza constituye la principal fuerza dentro del Senado provincial. La renovación de sus autoridades refleja la decisión de dar continuidad al trabajo legislativo y a una agenda orientada al desarrollo provincial y al fortalecimiento institucional”, indicaron desde el bloque.