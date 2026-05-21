El psicólogo detenido acusado de matar a su madre: por qué es el principal sospechoso del crimen en Junín

El femicidio de Margarita Gutiérrez, la mujer de 79 años hallada asesinada en su casa de Junín, dio un giro clave en las últimas horas con la detención de uno de sus hijos, un psicólogo que quedó en el centro de la investigación tras una serie de pruebas y contradicciones detectadas por los investigadores.

La causa, que conmociona al Este mendocino, comenzó a encaminarse luego de las pericias realizadas en la vivienda donde fue encontrada la víctima. Según trascendió, los elementos recolectados comprometieron al hombre, quien ahora es considerado el principal sospechoso del crimen.

El detenido David Enrique Demaldé tiene 46 años y es profesional de la salud mental y, de acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, mantenía una relación compleja con su madre. Los pesquisas también pusieron la lupa sobre algunos movimientos y declaraciones realizadas tras el hallazgo del cuerpo, que no coincidían con otras pruebas incorporadas al expediente.

El dato que complicó la causa

Uno de los elementos que habría complicado la situación judicial del acusado fue el resultado de distintas pericias físicas y científicas realizadas en la escena del crimen. A partir de esos estudios, la fiscalía avanzó con la detención formal del hijo de la víctima.

La investigación está encabezada por el Ministerio Público Fiscal, que intenta reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda y cuál fue la secuencia previa al asesinato. Mientras tanto, los investigadores no descartan que existieran conflictos familiares de larga data.

El caso generó fuerte impacto en Junín y en toda Mendoza, no solo por la brutalidad del hecho sino también por el perfil del acusado: un profesional de la salud mental señalado por el asesinato de su propia madre.

Una causa que sigue abierta

Aunque el hijo de Margarita Gutiérrez quedó detenido, la causa continúa en plena etapa investigativa. La fiscalía espera ahora nuevos resultados periciales y testimonios que permitan consolidar la acusación.

En paralelo, familiares y vecinos de la víctima siguen conmocionados por el crimen, mientras la Justicia intenta determinar con precisión el móvil del asesinato y las circunstancias en las que ocurrió.